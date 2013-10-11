مدرب غانا: نحن دوما نفوز على برادلي

بحسب المدرب المساعد لمنتخب غانا ماكسويل كونادو، فاز فريقه من قبل على بوب برادلي، وسيكرر ذلك يوم 15 حين يلتقي النجوم السمراء مع مصر في الـ15 من اكتوبر

منتخب غانا يستضيف مصر في ذهاب جولة الحسم من التصفيات الإفريقية المرشحة لكأس العالم 2014.

ويقود الفراعنة مدرب منتخب أمريكا الأسبق بوب برادلي.

وقال كونادو عن ذلك: "فزنا على أمريكا في كأس العالم 2010 وكان يقودهم وقتها برادلي.. ولا أرى مانعا من تكرار ذلك يوم الثلاثاء المقبل".

وكان منتخب غانا قد تفوق على أمريكا حين كان برادلي على رأسها بنتيجة 2-1.

سجل كيفن برنس بوانج وأسمواه جيان هدفي غانا، وأحرز لأمريكا لاندن دونوفان.

وتابع كونادو فيما أبرزه موقع غانا سوكر نت "سنثبت لبرادلي أننا نستطيع الفوز عليه مجددا حين نواجه مصر".