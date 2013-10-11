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ميدو ديجيتال – مصر قد تعاني أمام غانا لهذه الأسباب.. وننتظر منكم الحلول

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ميدو ديجيتال – مصر قد تعاني أمام غانا لهذه الأسباب.. وننتظر منكم الحلول ميدو ديجيتال – مصر قد تعاني أمام غانا لهذه الأسباب.. وننتظر منكم الحلول

"دوما ما يعاني منتخب حين يلتقي منافسا يملك عامل السرعة، وهو ما يميز الفريق الغاني خصم الفراعنة على بطاقة الترشح لكأس العالم 2014".

FilGoal.com يقدم الحلقة 13 في برنامجه "ميدو ديجيتال" مع النجم الملقب بالعالمي، مهاجم أياكس وروما وتوتنام والزمالك الأسبق.

التحليل سيكون فنيا بشكل بحت.. مليء بالأرقام والمعلومات وهو ما سنحاول إنتاجه لمناقشة موضوعات كروية ممتعة.

ميدو في هذه الحلقة يتحدث عن منتخب غانا، المنافس لمصر على بطاقة الترشح لكأس العالم بالبرازيل.

التحليل يتحدث عن نقاط قوة غانا، ويطلب من المشاهدين مشاركة ميدو الرأي فيما يخص التشكيل الأنسب لمصر لمواجهة النجوم السمراء.

شاهدوا الحلقة بالضغط على هذا الرابط..

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فيديو اليوم السابع

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