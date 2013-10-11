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قطع الطريق الزراعى بدمنهور احتجاجاً على نشوب مشاجرة بين عائلتين

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قطع الطريق الزراعى بدمنهور احتجاجاً على نشوب مشاجرة بين عائلتين قطع الطريق الزراعى بدمنهور احتجاجاً على نشوب مشاجرة بين عائلتين

قطع منذ قليل المئات من أهالى قريتى سنطيس ومنصور التابعتين لمركز دمنهور بالبحيرة طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى، أمام مدخل مدينة الدلنجات، احتجاجا على قيام عائلتى زعيتر ومنصور بالمشاجرة بالأسلحة الآلية وإصابة العديد من الطرفين وتم نقل مصابين إلى الآن لمستشفى دمنهور العام.

وافترش المحتجون الطريق باتجاهيه، ووضعوا المتاريس والأحجار لمنع مرور السيارات، ما أدى إلى إصابة الحركة المرورية بالشلل التام، كما تكدست السيارات لعشرات الكيلو مترات، وانتقلت على الفور قيادات الأجهزة الأمنية بالبحيرة إلى موقع الأحداث، فى محاولة منها لإقناع المحتجين بفتح الطريق دون جدوى حتى الآن.

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مصر 365