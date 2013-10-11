مدير أمن البحرالأحمر يلتقى أصحاب محطات السفارى لدراسة تنشيط السياحة

عقد، مساء أمس الخميس، اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، لقاءً مع أصحاب الخيم البدوية، ومحطات السفارى، ومسئولى الرحلات فى جميع مدن المحافظة، وذلك بمقر قاعة المؤتمرات بالمديرية، بحضور مسئولى شرطة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة.

بدأ اللقاء بالترحيب بالحاضرين، واستعرض بعد ذلك مدير الأمن مشاركة وحث العاملين بالسفارى فى الحفاظ على الأمن، وبالتالى الحفاظ على مصدر رزقهم لتنشيط الحركة السياحية وعدم حدوث أى خلل يعطل وصول الوفود.

وأكد الجزار خلال اللقاء أولاً على ضرورة التحرى والدقة ومعرفة الداخلين والخارجين من وإلى محطات السفارى وأماكن الترحال بها، وخاصة جراجات سيارات ودرجات السفارى، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تطالبكم بإحضار بطاقة الرقم القومى لكل من العاملين فى ذلك النشاط للكشف عليه والاطمئنان من الناحية الجنائية والسياسية.

وأشار إلى أن سوف يقوم قسم المفرقات التابع لإدارة الحماية المدنية بكشف دورى على مركبات السفارى والدرجات البخارية التابعة لتلك المحطات، لتجنب حدوث أى مفرقعات أو شىء يؤدى إلى زعزعة المواطن واستقراره ومن ثَمَّ تعطيل وصول الوفود السياحية لبلادنا.

كما نوه مساعد وزير الداخلية لأمن البحر الأحمر على وجود بوابات إلكترونية داخل محطات السفارى للكشف على جميع الزائرين والقائمين بالراحلات السفارية بالجبال، مؤكداً على الالتزام بخط السير المحدد فى الوديان والجبال المحدد للسفارى، ووصول الركاب والسياح إلى فنادقهم قبل غروب الشمس.

كما سمح الجزار لأصحاب محطات السفارى، بترخيص الأسلحة إذا تطلب الأمر لعدد من الخفراء لحماية رحلة السفارى أثناء خروجها حتى عودتها، وكذلك لتأمين مركبات السفارى داخل الجراجات.