بالصور..اتحاد الصحفيين بسيناء يكرم من ساندوا "أبودراع" فى قضيته

نظم اتحاد الصحفيين بشمال سيناء، مساء أمس الخميس، حفل تكريم للداعمين لقضية الصحفى السيناوى أحمد أبو دراع، وجرت فعاليات الحفل بوسط مدينة العريش بحضور جمع من الصحفيين بالقاهرة والإسماعيلية والعريش ونشطاء ورموز شمال سيناء.

وغاب عن حضور الحفل الصحفى أحمد أبو دراع على إثر احتجازه و3 صحفيين آخرين على كمين الميدان على مدخل العريش وهو قادم من القاهرة بعد دخول وقت حظر التجول، والذى يبدأ سريانه على الطرق الساعة الرابعة عصراً.

وقال أحمد سليم ممثل نقابة الصحفيين فى الحفل، إن النقابة تفاعلت ووقفت مع الزميل أحمد أبو دراع، ولم يؤثر تحركها فى كون أحمد غير مقيد بها.

وقال صالح العلاقمى عضو اتحاد الصحفيين، إن الدرس كان واضحاً للجميع من حبس زميلهم، معرباً عن أمله أن يتدارك الجميع وضع العمل الصحفى فى سيناء.

وتابع مسعد بدوى نائب رئيس اتحاد الصحفيين بشمال سيناء، إنهم يقدمون الشكر لكل من وقف بجانب الزميل أبو دراع فى محنة الحبس.

وقال السيد فلاح الصحفى باليوم السابع: أدركنا مدى صعوبة الحصول على المعلومة فى سيناء وسط خطورة الأوضاع التى تعيشها المحافظة، وأطالب نقابة الصحفيين بحماية جادة للعاملين بمجال الصحافة فى المحافظة.

وقال أبو بكر شتيوى ممثل حركة ثوار سيناء، نثمن مواقف الصحفيين فى سيناء واتحادهم فى الوقوف فى وجه كل تحديات المرحلة.

أضاف مصطفى سنجر الصحفى بسيناء أنهم فى اتحاد الصحفيين لن يتخاذلوا فى نصرة قضايا.

وتم فى الحفل تكريم الداعمين لقضية أبودراع وهم، خالد البلشى ممثل نقابة الصحفيين، ومرعى عرار رئيس مجلس إدارة مركز إعلام سيناء، وحزب الكرامة بشمال سيناء وحركة ثوار سيناء، وحركة 6 إبريل وحزب الدستور، والكابتن أحمد شوبير ونقابة الصحفيين الإلكترونيين، وتكريم الطفل محمد الحجاوى أصغر متضامن، والسيد فلاح الصحفى باليوم السابع ومحمد فؤاد مدير مكتب الشروق بالإسكندرية، ومصطفى دياب الصحفى بجريدة الأسبوع، والناشط محمد النصايرة والشاعر السيناوى إسلام عابد ،وحسام رفاعى نقيب الصيادلة بشمال سيناء.