مريض السكر أكثر عرضة للإصابة بالذبحة الصامتة

يعد مرض السكر من الأمراض الأكثر انتشارا بمصر، وعدم الاهتمام بنسبة السكر فى الدم تؤدى إلى مضاعفات كثيرة تؤثر على المريض، الذى يكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب ومنها الذبحة الصامتة، حيث قال الدكتور بهاء زايد استشارى الأمراض الباطنية والكلى، إن زيادة نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية عند مريض السكر تؤدى إلى حدوث الذبحة الصامتة، لأنها تترسب فى شرايين الجسم وخاصة شرايين القلب نتيجة للانسداد فى الشرايين نظرا لوجود الدهون يحدث تجلط فى الدم.

وأضاف زايد أن مريض السكر أكثر عرضة للإصابة بأمراض شرايين القلب، لأن تصلب الشرايين يحدث فى الخلايا المبطنة لشرايين القلب، مشيرا إلى أن مريض السكر تكون شرايينه أكبر من عمره بعشرة سنوات لذلك يحدث التصلب المبكر للشرايين، مشيرا إلى أن إصابة مريض السكر بالتهابات أعصاب الطرفين وهو فقدان الإحساس والشعور بالألم تؤدى إلى الذبحة الصامتة نتيجة لعدم الشعور بالأعراض، مضيفا أن السبب فى ذلك هو ارتفاع السكر فيؤدى إلى التهاب بأعصاب الطرفين المزمن ثم شلل.

> واستطرد حديثه قائلا "إن عدم شعور مريض السكر بالذبحة الصامتة نتيجة الإصابة بالتهابات الأعصاب، قد يحدث جلطات متكررة فى القلب تؤثر على عضلة القلب وبالتدريج تؤدى إلى فشل القلب".

> لذلك يوصى مريض السكر بعمل كشف دورى من 3:6 شهور على عضلة القلب والشرايين، لأن من الممكن الحدوث المتكرر للجلطات دون معرفة المريض قد يؤدى إلى تدهور حالته، لأن من المتوقع أن تحدث الجلطة فى الجزء الكبير المغذى لعضلة القلب مما يؤدى إلى الوفاة.