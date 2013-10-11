مؤتمر طبى لمناقشة مواجهة ضعف السمع بالتطعيمات

تعقد جمعية "نحو سمع أفضل" برئاسة الدكتور أسامة عبد الحميد أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية عين شمس بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجامعة الدول العربية، مؤتمرا علميا جديدا لمناقشة مشكلة ضعف السمع وكيفية مواجهته عن طريق التطعيمات.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر كيفية الوقاية من ضعف السمع باعتباره واحدا من الخمس إعاقات الأصعب للإنسان، وذلك حسب تقرير المنظمات والمؤسسات العالمية فى هذا المجال.

كما سيتم استعراض دور الحكومات العربية وشركات الصناعات الدوائية لمواجهة تلك الإعاقات.

ومن جانبه، أكد أسامة أن العالم الآن أصبح يناقش قضية الطب الاستباقى وليس فقط الوقائى ويعتبر مرض ضعف السمع من الأمراض التى تعيق المريض من ممارسة حياته بصورة طبيعية.

ووفقا لبحث ميدانى أقامته جمعية نحو سمع أفضل، تعد مصر من أكثر دول الشرق الأوسط التى تعانى من مشاكل بالأذن الوسطى التى تؤدى إلى حدوث مشاكل ضعف السمع.

> وتبين أن 40% من العينة التى تم البحث عليها تعانى من التهابات بالأذن الوسطى ويمكن علاجها إذا ما تم تشخيصها بالشكل المناسب.