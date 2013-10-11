بالفيديو.. ياسر رزق: «تسجيل رصد» المنسوب لـ«السيسي» مفبرك

قال ياسر رزق، رئيس تحرير «المصري اليوم»، إن التسجيل الصوتي الذي نسبته شبكة «رصد»، التابعة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، لحواره مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، «مفبرك تمامًا».

وأضاف «رزق»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي»، مساء الخميس، أنه يتوقع أن تحدث عمليات مونتاج أخرى وتخرج فيديوهات مفبركة جديدة، موضحًا أن «الإخوان يحاولون تصوير ما حدث في 3 يوليو على أنه انقلاب وفقًا لعمليات المونتاج الذي تم في (رصد) لخدمة أفكارهم».

وأوضح أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي تحدث عن حرب جديدة هي حرب المعلومات والمنصات الإعلامية الفاسدة، مؤكدًا أن «الهدف من الفبركة صنع (فتنة) داخل المجتمع».

وشدد «رزق» على أن «فكرة ترشح الفريق أول السيسي للرئاسة مزعجة جدًا للإخوان، وهي التي دفعتهم لصنع تلك الفبركة».