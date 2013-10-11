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الجزائر توجه نداء للامتثال لمطالب الهدنة في سوريا خلال عيد الأضحى

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الجزائر توجه نداء للامتثال لمطالب الهدنة في سوريا خلال عيد الأضحى الجزائر توجه نداء للامتثال لمطالب الهدنة في سوريا خلال عيد الأضحى

كتب : أ ش أ الخميس 10-10-2013 22:23

وجهت الجزائر نداء عاجلا إلى كافة الاطراف المتناحرة فى سوريا، للاتفاق على تنفيذ الهدنة المقترحة من جانب كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى، صرح بذلك عمار بلانى المتحدث الرسمى باسم و زارة الشؤون الخارجية اليوم.

وقال بلانى إن الجزائر توجه نداء عاجلا إلى جميع الأطرف المتنازعة فى سوريا، لحثها على قبول تنفيذ الاقتراح المشترك للجماعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامية بشأن الهدنة عشية الاحتفال بعيد الأضحى، مذكرا ـ بهذا الصدد ـ بقيم الرحمة والتضامن التى يدعو إليها الدين الإسلامى.

وأشار المتحدث إلى أن من شأن هذه الهدنة أن تتيح للشعب السورى أحياء هذا اليوم المبارك فى جو يسوده السلام والأمن كما أنه سيساهم فى تعزيز الزخم الدولى والجهود الجارية حاليا لعقد ما أطلق عليه مؤتمر "جنيف 2" فى محاولة للوصول إلى حل سياسى لإنهاء دوامة العنف وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السورى.

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