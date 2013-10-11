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رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي يدعو الولايات المتحدة إلى حضور اقتصادي أكبر في العراق

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رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي يدعو الولايات المتحدة إلى حضور اقتصادي أكبر في العراق رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي يدعو الولايات المتحدة إلى حضور اقتصادي أكبر في العراق

كتب : أ ش أ الخميس 10-10-2013 22:26

دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم الولايات المتحدة إلى حضور أكبر في العراق على المستوى الاقتصادي، مضيفا خلال استقباله الخميس بمكتبه في بغداد السفير الأمريكي ببغداد روبرت استيفن بيكروفت، أنه على الولايات المتحدة أن تساهم من خلال شركاتها في إعادة اعمار العراق.

وأكد الحكيم، بحسب بيان لمكتبه صدر اليوم، على أهمية هذا الحضور الأمريكي وأن لا يقتصر دورها على الجانب السياسي فقط، مضيفا أن الحكيم دعا خلال اللقاء إلى اعتماد الحوار سبيلا لحل المشاكل والأزمات، مؤكدا على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد.

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