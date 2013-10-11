أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

مجلس حقوق الإنسان الليبي: رئيس الحكومة "تم تحريره" ولم يُفرج عنه

Google+ Print
مجلس حقوق الإنسان الليبي: رئيس الحكومة "تم تحريره" ولم يُفرج عنه مجلس حقوق الإنسان الليبي: رئيس الحكومة "تم تحريره" ولم يُفرج عنه

كتب : أ ش أ الخميس 10-10-2013 23:07

قال رئيس المجلس الأعلى للحريات وحقوق الإنسان الليبي محمد العلاقي، اليوم، إن رئيس الوزراء علي زيدان الذي تم اختطافه اليوم، حُرر ولم يُفرج عنه.

وأكد العلاقي - في تصريح له اليوم - أن "المجموعة الخاطفة لا تملك سلطة القبض والشرعية لتقوم بهذه العملية، وأنه في حال طلب النائب العام ذلك، وجب رفع الحصانة عن رئيس الوزراء من قبل المؤتمر الوطني العام قبل القيام بأي عملية".

ووصف العلاقي هذه الأعمال التي تقع من حين لآخر بأنها نتائج السياسة التي اتبعها المؤتمر الوطني العام والحكومة على حدٍ سواء التي وصفها بـ"سياسة النعامة"، على حد تعبيره.

وأشار العلاقي إلى أن المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة ساهما بشكل كبير في إضفاء الشرعية على هذه المجموعات من خلال صرف المبالغ المالية لها.

وحول إمكانية تقديم الجناة للعدالة قال العلاقي إن" الدولة عاجزة عن تقديم كل من يقوم بأي جرم للقضاء في الوقت الراهن مستشهداً بذلك على حالات الخطف والاغتيال القيادات الجيش والشرطة لتي تقع بين الحين والآخر ولعل أبرز القضايا قضية اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس رئيس الأركان إبان حرب التحرير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول