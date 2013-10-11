مجلس حقوق الإنسان الليبي: رئيس الحكومة "تم تحريره" ولم يُفرج عنه

كتب : أ ش أ الخميس 10-10-2013 23:07

قال رئيس المجلس الأعلى للحريات وحقوق الإنسان الليبي محمد العلاقي، اليوم، إن رئيس الوزراء علي زيدان الذي تم اختطافه اليوم، حُرر ولم يُفرج عنه.

وأكد العلاقي - في تصريح له اليوم - أن "المجموعة الخاطفة لا تملك سلطة القبض والشرعية لتقوم بهذه العملية، وأنه في حال طلب النائب العام ذلك، وجب رفع الحصانة عن رئيس الوزراء من قبل المؤتمر الوطني العام قبل القيام بأي عملية".

ووصف العلاقي هذه الأعمال التي تقع من حين لآخر بأنها نتائج السياسة التي اتبعها المؤتمر الوطني العام والحكومة على حدٍ سواء التي وصفها بـ"سياسة النعامة"، على حد تعبيره.

وأشار العلاقي إلى أن المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة ساهما بشكل كبير في إضفاء الشرعية على هذه المجموعات من خلال صرف المبالغ المالية لها.

وحول إمكانية تقديم الجناة للعدالة قال العلاقي إن" الدولة عاجزة عن تقديم كل من يقوم بأي جرم للقضاء في الوقت الراهن مستشهداً بذلك على حالات الخطف والاغتيال القيادات الجيش والشرطة لتي تقع بين الحين والآخر ولعل أبرز القضايا قضية اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس رئيس الأركان إبان حرب التحرير.