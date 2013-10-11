طحنون بن محمد وراشد بن سعود المعلا يعزيان مبارك ومطر الحميري

قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، صباح أمس، تعازيه ومواساته إلى مبارك ومطر مهير الحميري في وفاة والدتهم في منزل العائلة في منطقة الرميلة في مدينة العين.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.

وأعرب أبناء الفقيدة عن شكرهم وامتنانهم لسموه على مواساته لهم في مصابهم. كما قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية صباح أمس تعازيه ومواساته إلى مبارك ومطر مهير الحميري في وفاة والدتهم.. وذلك في منزل العائلة في مدينة العين.. سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه. من جانبهم أعرب أبناء الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم إلى سمو ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية. كما قدم واجب العزاء إلى ذوي الفقيدة اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان وعدد من الشيوخ والمواطنين.