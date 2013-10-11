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بحث تعاون شرطة دبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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بحث تعاون شرطة دبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحث تعاون شرطة دبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، سيد آغا المنسق المقيم للأمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى الدولة، بحضور اللواء محمد سعد الشريف مدير المكتب التنظيمي بالقيادة العامة وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد القائد العام لشرطة دبي خلال اللقاء الذي جرى في نادي ضباط شرطة دبي، حرص شرطة دبي على التواصل مع المؤسسات والهيئات الدولية كافة، مضيفا أن شرطة دبي أصبحت اليوم جزءاً من هذه المؤسسات العالمية، وشاركت في عدد من المشاريع الدولية الإنسانية، من منطلق الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في الدولة.

ومن جانبه، أشاد سيد آغا بالإنجازات التي حققتها شرطة دبي، والتي باتت مرجعا للتميز والجودة أمام المؤسسات الدولية كافة.

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