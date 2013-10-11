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نهيان بن مبارك يشهد تخريج طلاب ماجستير إدارة الأعمال في جامعة مانشستر

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نهيان بن مبارك يشهد تخريج طلاب ماجستير إدارة الأعمال في جامعة مانشستر نهيان بن مبارك يشهد تخريج طلاب ماجستير إدارة الأعمال في جامعة مانشستر

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أمس، حفل تخريج درجة ماجستير إدارة الأعمال الأول لطلاب مركز الشرق الأوسط التابع لكلية الأعمال - جامعة مانشستر، وذلك في فندق أتلانتيس - جزيرة النخلةالذي اقيم تحت رعايته بحضور البرفيسور فيونا ديفين عميد كلية الأعمال جامعة مانشستر وأعضاء هيئة التدريس وأسر الخريجيين.

وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك كلمة موجهة لدفعة الخريجين هنأهم فيها وتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية والإسهام في عملية التنمية منوهاً بالجامعة ومكانتها العلمية. وقام معاليه بتسليم 85 خريجاً وخريجة شهادات ماجستير إدارة الأعمال الممنوحة من جامعة مانشستر خلال الحفل الذي حضره أيضاً أهالي الخريجين وعدد من كبار الشخصيات وطلاب وأعضاء نادي خريجي كلية الأعمال - جامعة مانشستر.

وجمع حفل التخريج الأول لجامعة مانشستر في الشرق الأوسط آخر دفعة من طلاب الكلية في المنطقة ممن أتموا بنجاح متطلبات برنامج ماجستير إدارة الأعمال.. بالإضافة إلى الطلاب الذين التحقوا بمركز الشرق الأوسط التابع للكلية وأنهوا متطلبات البرنامج في وقت سابق ولم يحضروا بعد حفل التخريج الرسمي في مقر الجامعة الرئيسي بمانشستر.

يشار إلى أن كلية الأعمال - جامعة مانشستر هي جزء من جامعة مانشستر وتعتبر واحدة من أقدم كليات الأعمال في المملكة المتحدة، كما أنها أكبر كلية أعمال في أوروبا.. وقد افتتحت كلية الأعمال - جامعة مانشستر مركز الشرق الأوسط التابع لها في قرية دبي للمعرفة بدبي عام 2006.. ويعتبر هذا المركز حالياً الأكبر والأسرع نمواً ضمن المراكز التنفيذية التابعة للكلية وعددها 7 مراكز حول العالم.

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