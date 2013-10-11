ترغيب وترهيب الطلبة للحد من توسيع الإجازة

إضافة الأيام على الإجازة تتكرر باستمرار في مدارس الدولة وخاصة قبل وبعد الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد وهذه الظاهرة رغم محاولة تقليلها أو التخفيف منها إلا أنها تشكل عائقا أمام العملية التربوية حيث بدأت مدارس بإرسال رسائل نصية للأسر بضرورة انتظام أبنائها في الصفوف ومدارس اخرى قدمت تحفيزا وهدايا لحضور الطلبة بينما مدارس طالبت بجدولة إجازة الأسر وضرورة إحضار ورقة تبين سبب غياب الطلبة ومع ذلك وصلت نسبة الغياب إلى 20% في بعض مدارس دبي و50% في أبوظبي بينما كانت نسبة الحضور في عجمان 98% وفي أم القيوين كانت نسبة الحضور 99% وأكد مجلس أبوظبي للتعليم أن هناك خطة قام بوضعها مؤخراً للمدارس تهدف إلى الحد من غياب الطلبة وتعزيز الالتزام بمواعيد حضورهم وانصرافهم المحددة.

حيث أكد الخطة على ضرورة التزام المدارس بإبلاغ ذوي الطلبة بالمسؤوليات التي تقع على عاتقهم، ومنها التأكد من التزام أبنائهم بالحضور إلى المدرسة يومياً في الأوقات المحددة، وإبلاغ المدرسة في حال حدوث ضرورة اقتضت تغيب أحد الأبناء عن الدراسة، وإرسال ورقة موقعة من جانبهم عقب عودة الطالب إلى المدرسة، مع توضيح سبب الغياب، ومطالبتهم بجدولة العطلات العائلية، بحيث تتزامن مع العطلات المقررة من المدرسة.

دبي

أكد عدد من مديري مدارس دبي أن يوم أمس شهد غيابات محدودة ،مشيرين إلى أن الطلبة أدوا امتحانات التقويم المستمر بشكل اعتيادي.

وقال جمال الشيبة مدير مدرسة عمر بن الخطاب إن نسبة غياب الطلبة وصلت أمس إلى 20 % على الرغم من أن المدرسة أرسلت يوم الأربعاء رسالة لجميع أولياء الأمور تحثهم على الالتزام بالدوام وأن يوم الخميس دوام رسمي ويتضمن امتحانات تقويم مستمر ومع ذلك فإن نسبة منهم لم تستجب لهذه الرسالة .

وذكر أن إدارة المدرسة سوف تراعي ظروف الطلبة الغائبين فيما يتعلق بالتقويم المستمر وخاصة ممن يقدمون عذرا مقبولا ، لافتا إلى أن عملية غياب الطلبة قبيل العطل الرسمية مسؤولية متكاملة بين البيت والمدرسة والطالب نفسه.

من جانبه قال منصور شكري مدير مدرسة دبي للتعليم الثانوي أن نسبة دوام الطلبة أمس كانت بحدود 80 % وأدى الطلبات امتحانات التقويم المستمر وكل الأمور سارت بشكل طبيعي .

بدورها أكدت عائشة المطوع مديرة مدرسة المنار النموذجية أن نسبة حضور الطلبة كانت كالمعتاد وأدت الطالبات امتحانات التقويم المستمر بشكل اعتيادي .

أبوظبي

تراوحت معدلات التزام الطلبة بالدوام المدرسي في عدد من مدارس أبوظبي أمس ما بين 50 % إلى 60 % ، فيما حرصت مختلف الإدارات المدرسية على إرسال رسائل نصية لأولياء أمور الطلبة للتأكيد عليهم بضرورة انتظام أبنائهم والعودة فوراً لمقاعدهم الدراسية بعد انتهاء الإجازة دون اي تأخير.

واكدت إدارات مدرسية أن نسبة الحضور أمس كانت جيدة إلى حد ما وتجاوزت 50% بقليل، وكانت هناك تعليمات على المعلمين بضرورة شرح المناهج بصورة اعتيادية اياً كان عدد الطلبة في الصفوف، كما تم تنظيم عدد من الفعاليات التحفيزية والترفيهية للطلبة التي ساهمت في رفع معدلات انتظام الطلبة بصورة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية.

وقالت حمده عبدالله صفوان مديرة مدرسة الريادة للتعليم الأساسي في أبوظبي أن نسبة حضور الطلبة أمس كانت جيدة وتجاوزت 50% ، وتم إعداد يوم ترفيهي لهم حول عيد الأضحى المبارك والعادات المتبعة فيه، مشيرة إلى أن تم إرسائل رسائل نصية إلى أولياء أمور الطلبة منذ فترة للتأكيد عليهم بضرورة انتظام أبنائهم في الدوام حتى اليوم الأخير قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، كما تم التنبيه عليهم بضرورة عودة الطلبة لمقاعدهم الدراسية بعد إجازة العيد مباشرة وعدم غيابهم دون عذر والالتزام بالتقويم المدرسي.

التقويم المدرسي

وأوضحت أن هناك حرصا من الإدارات المدرسية على الالتزام بالتقويم الدراسي المتبع وعليه تم التنبيه على المعلمين بمواصلة أداء دورهم وشرح المناهج بصورة طبيعية بغض النظر عن أعداد الطلبة في الصفوف، وهو ما تم بالفعل كما تم تنظيم يوم ترفيهي تم الإعداد له مسبقاً وساهم في تشجيع الطلبة على الانتظام في المدارس.

وقال وكيل مدرسة ثانوية في أبوظبي أن الإدارات المدرسية قامت باتخاذ عدد من الإجراءات التحفيزية التي ساهمت في المحافظة على معدلات جيدة لانتظام الطلبة في المدارس على مدار الأسبوع الجاري وحتى أمس، حيث تم تنظيم فعاليات ترفيهية متنوعة تركزت غالبيتها حول عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن نسبة الحضور بشكل عام في مختلف الصفوف تجاوزت 50%، لافتاً إلى أن زيادة عدد أيام إجازة العيد، ساهم بشكل كبير في التزام الطلبة بالحضور إلى المدارس حتى يوم أمس الأول الأربعاء، في حين يوم الخميس شهد غياب بعضهم بسبب حرصهم على الاستفادة من طول فترة الإجازة التي تمتد إلى نحو 10 أيام من أجل السفر خارج الدولة.

مواجهة الغياب

من جانبه، أكد مجلس أبوظبي للتعليم أن هناك خطة قام بوضعها مؤخراً للمدارس تهدف إلى الحد من غياب الطلبة وتعزيز الالتزام بمواعيد حضورهم وانصرافهم المحددة، حيث أكد الخطة على ضرورة التزام المدارس بإبلاغ ذوي الطلبة بالمسؤوليات التي تقع على عاتقهم، ومنها التأكد من التزام أبنائهم بالحضور إلى المدرسة يومياً في الأوقات المحددة، وإبلاغ المدرسة في حال حدوث ضرورة اقتضت تغيب أحد الأبناء عن الدراسة، وإرسال ورقة موقعة من جانبهم عقب عودة الطالب إلى المدرسة، مع توضيح سبب الغياب، ومطالبتهم بجدولة العطلات العائلية، بحيث تتزامن مع العطلات المقررة من المدرسة.

وأكدت الخطة على ضرورة حرص المدارس على تحقيق معدلات حضور مرتفعة للطلبة عن طريق توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لتشجيع الطلبة على المشاركة في عملية التعلم والإقبال عليها، ومكافأة الطلبة الملتزمين والمواظبين على الحضور، وتنفيذ استراتيجيات وبرامج لمعالجة مشكلات الحضور وفقاً لكل حالة من الحالات الطلابية على حدة، وتوفير معلومات واضحة ومحددة لذوي الطلبة والهيئات المدرسية في ما يتعلق بقواعد الحضور والغياب، والنتائج المترتبة على انخفاض معدلات الحضور.

الشارقة

تراوحت نسبة الغياب في مدارس إمارة الشارقة ما بين 10 20% سواء في مدارس البنات والبنين، وذلك في اليوم الأخير ما قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث علل بعض مدراء المدارس هذا الغياب إلى سفر بعض الطلبة إلى الخارج مع ذويهم لقضاء إجازة العيد .

وقال قمبر محمود غلوم مدير مدرسة حلوان للتعليم الثانوي: ان نسبة الغياب في المدرسة امس الخميس وصلت الى 20%، حيث تمثلت هذه النسبة لدى الطلبة الذي لم يكن ضمن جدولهم حصة التربية العسكرية والتي تلزم الطالب حضور هذه الحصة المهمة.

وأضاف قمبر: ما عدا هذه الفئة من الطلبة انتظم كافة الطلبة في المدرسة دون غياب، حيث حرصنا على تقديم امتحانات شهرية في هذا اليوم، مشيرا الى ان الطلبة الغائبين سوف يتم التنبيه عليهم بحضور أولياء أمورهم لمعرفة سبب الغياب.

ومن جانبها قالت منى عبدالكريم الرصاصي مدير مدرسة الرفاع للتعليم الثانوي: ان نسبة الغياب في المدرسة هذا اليوم وصل إلى 10%، حيث ان هذه النسبة ليست صغيرة، بالرغم من ان إدارة المدرسة قامت امس الأول بتنظيم حصة ريادة تم التنبيه فيها على أضرار الغياب عن المدرسة.

وأضافت عبدالكريم: أن نسبة الغياب في هذا اليوم يعود إلى الآباء الذين حرصوا على اصطحاب بناتهن للسفر الى خارج الدولة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي تصل إلى 10 أيام.

أما خلفان محمد الرويمة مدير مدرسة الخليج العربي للتعليم الأساسي بالشارقة اكد انه لا يوجد غياب بين طلبة المدرسة في اليوم الأخير ما قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا الى ان المدرسة حرصت على إجراء اختبارات للطلبة في هذا اليوم حتى يضطر الطلبة الى الحضور لأداء الاختبارات.

رأس الخيمة

بلغت نسبة الغياب في بعض مدارس رأس الخيمة 10 إلى 15% ، وذلك قبل موعد إجازة عيد الأضحى التي تبدأ من يوم الأحد الموافق ، وبين عدد من أولياء الأمور وإدارات المدارس ان سبب الغياب هو توجه بعض أولياء الأمور لقضاء العطلة خارج الإمارة استغلالا للعطلة الطويلة خارج أو داخل الدولة، أو استجابة لرغبة الطلبة في الغياب إسوة بزملائهم المسافرين.

وقال إبراهيم البغام النعيمي نائب مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية، ان مسؤولية الحد من الغياب تقع على إدارات المدارس التي عليها واجب تحفيز الطلبة الملتزمين مع أولياء أمورهم، وذلك بهدف تشجيع غير الملتزمين الاقتداء بهم بالالتزام بالدوام المدرسي رغم أي ظروف قد تطرأ عليهم، مؤكدا انه يمكن مواءمة الظروف كي تتناسب مع الدوام المدرسي .

وأشارت مريم درويش النعيمي مديرة مدرسة الظيت للتعليم الثانوي، ان نسبة الغياب في المدرسة وصلت إلى 10% تقريبا ، لكن الإشكالية الحقيقية كانت في عدم تعاون بعض اولياء الأمور الذين توافدوا على المدرسة منذ الصباح الباكر لأحذ بناتهم من المدرسة بحجج اغلبها ضعيفة مثل تواجد مناسبات زفاف ليهم أو تحقيقا لرغبة أبنائهم في عدم الدراسة، الأمر الذي لا تستطيع معه المدرسة التعامل بحزم مع الموقف لعدم تعاون أولياء الأمور معهم.

الفجيرة

رصدت منطقة الفجيرة التعليمية نسبة غياب ضئيلة لا تتجاوز 10% في مدارس المنطقة الحكومية والخاصة وأكدت على انتظام ما يزيد على 90% من طلاب مدارسها بالدوام في آخر يوم دراسي بالأسبوع الحالي الذي يسبق إجازة عيد الأضحى المبارك. صرح بذلك سعيد راشد الخطيبي المستشار التربوي في منطقة الفجيرة التعليمية، الذي أكد "للبيان" عدم تأثر العملية التعليمية في آخر أيام الأسبوع.

وأن نسب الغياب التي رصدت في المدارس لا تتجاوز 10٪ في كل مدرسة مما لم يؤثر سلبا على اليوم الدراسي. مشيراً إلى أن الإشكالية كانت قد تظهر في عدم إعلان يوم الأحد القادم إجازة رسمية.

وقال الخطيبي، إن الدراسة انتظمت بشكل اعتيادي، حيث أظهرت التقارير الواردة إلى منطقة الفجيرة التعليمية من مديري المدارس، أن نسبة الغياب سجلت بشكل عام 10%، وأن مدارس المدن كانت الأعلى غيابا، بينما سجلت مدارس القرى والمناطق البعيدة غيابا أقل. وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين داوموا أمس في 62 مدرسة وروضة، قارب 20 ألف طالب في مختلف المراحل الدراسية.

ونوه إلى أن مشكلة الغياب المدرسي لا تقع على عاتق طرف وحده من أطراف العملية التعليمية بل إن كل طرف عليه مسؤولية يجب أن لا يجهلها أو يلقي بمسؤوليته على الطرف الآخر سواء كان الطالب أو ولي الأمر أو المدرسة والمعلم.

عجمان

شهدت مدارس منطقة عجمان التعليمية نسبة غياب طفيفة واستمرت الدراسة بصورة طبيعية يوم امس الخميس، على الرغم من أن كثيرا من الأسر تتأهب للسفر لقضاء إجازة العيد في مناطق مختلفة إلا أن تشديد المنطقة بأهمية حضور جميع الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية والفنية وانتظام الدراسة حال دون عملية الغياب بنسب عالية مثل السنوات السابقة .

وأكدت الدكتورة فاطمة علوان نائبة مدير منطقة عجمان التعليمية بان يوم امس لم يشهد غيابا بصورة كبيرة بل كان يوما عاديا مشيرة الى ان المنطقة شددت على مدراء المدارس على أهمية انتظام الدراسة قبل عطلة العيد كما ان حركة حافلات نقل الطلاب لم تتغير مواعيدها خلال رحلتي الذهاب والعودة.

وأفادت نائبة مدير منطقة عجمان التعليمية بان نسبة الغياب في جميع المدارس لم تتجاوز نسبة2% ولم يتم رصد حالات غياب بنسب عالية في أي مدرسة في الإمارة ، وأشادت بجهود إدارات المدارس والمدرسين على حرصهم بانتظام الدراسة بصورة طبيعية مثل الأيام العادية مؤكدة أهمية تعليم الطلبة روح النظام والالتزام.

99 % الحضور في أم القيوين

انتظم معظم طلبة مدارس أم القيوين بمختلف مراحلها صباح أمس قبل بدء إجازة عطلة عيد الأضحى المبارك بنسبة حضور بلغت 99 % ، حيث اكد مديرو بعض المدارس بأم القيوين أن نسب الحضور قد تفاوتت من مدرسة لأخرى ومن مرحلة إلى أخرى وأن دوام الطلبة قبل العطلة كان جيدا وذلك نسبة لتواصل إدارات المدارس مع أولياء الأمور وحثهم على ضرورة إحضار أبنائهم إلى المدارس حتى لا تفوتهم درجات التقويم في الامتحانات التحريرية والشفهية ، كما تم إبلاغهم بتوجيهات إدارة المنطقة التعليمية بعدم شرح الدروس للطلبة المتغيبين من غير عذر .

وناشد مديرو المدارس أولياء الأمور بضرورة إلزام أبنائهم الطلبة الى التوجه للمدارس وعدم التغيب عن المدارس قبل وبعد العطلات الرسمية وعطلات المناسبات الدينية حتى لا يضر الغياب بالعملية التعليمية التي محورها الطالب وحتى يتحصل على درجات عليا تمكنه من المنافسة بالنسبة لطلبة المرحلة الثانوية ، مبينين ان ارتفاع نسبة الغياب عقب الإجازات الرسمية أصبحت ظاهرة تعاني منها إدارات المدارس والهيئات التدريسية التي تسعى إلى إكمال المقررات الدراسية في الوقت المحدد ، لافتين إلى أن الإدارات بذلت جهودا جبارة وكثيرة من اجل توعية أولياء الأمور بأهمية التزام أبنائهم في الدراسة .

حضور قوي

أكدت عائشة عبدالله مدير مدرسة فلج المعلا للتعليم الأساسي و الثانوي للبنات في أم القيوين أن الحضور إلى المدرسة قبل بدء عطلة عيد الأضحى المبارك كانت بنسبة 99 % ولا حالات غياب تذكر ، وأن عدد الطالبات اللائي يدرسن بالمدرسة يبلغ 179 طالبة من الصف السابع وحتى الثاني عشر ، مبينة ان التواصل الجيد من قبل إدارة المدرسة مع أولياء الأمور كان له الفضل الكبير في عدم تغيب الطالبات ، لافتة الى ان إرسال الرسائل النصية الى أولياء الأمور شجعتهم على إرسال أبنائهم الى المدارس وعدم الغياب من غير عذر مبرر لأن ذلك يضر بمصلحة الطالب.

ويقول جاسم خلفان مدير مدرسة حاتم الطائي أن إدارة المدرسة استقبلت قبل بدء عطلة عيد الأضحى المبارك 175 طالبا وأن نسبة الحضور وسط صفوف الطلبة بلغت 99 % ، مبينا ان إدارة المنطقة التعليمية وجهت إدارات المدارس بضرورة إعلام أولياء الأمور بأن الدروس التي أعطيت ودرست لا يعاد شرحها مرة اخرى للطلبة المتغيبين من دون عذر ، لافتا الى ان هناك تعاونا بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور، حيث يتم التأكيد على الطلاب في الطابور الصباحي بضرورة الاجتهاد والمثابرة والتحصيل الدراسي حتى يستطيعوا ان ينالوا الدرجات الكبرى التي تؤهلهم للدخول في الجامعات.

من جانبه يقول حسن بله مدير مدرسة الراعفة للتعليم الثانوي أن نسبة الحضور بين فئة الطلبة تجاوزت الـ 95 % حيث لا تتعدى نسبة الغياب 6 حالات وجميعها كانت بعذر مقبول ، وأن عدد الطلاب الدارسين بالمدرسة يبلغ 112 طالبا ، مناشدا أولياء الأمور الى إرسال أبنائهم الى المدارس بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك ، لافتا الى ان لائحة السلوك الحالية فيما يخص حالات الغياب تشجع الطلبة على ذلك وتمنحهم 15 يوما للغياب طوال العام الدراسي من غير مبرر وكذلك 21 يوما متقطعة طوال العام الدراسي الأمر الذي لا يمكن ادارات المدارس من اتخاذ أي قرارات لمحاسبة الطلبة الذين يتغيبون خلال هذه المدد دون مبررات تذكر .