محتالان ينصبان فخاً لعارض «فيراري» للبيع عبر «الإنترنت»

تمكنت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من الإيقاع بعصابة مكونة من شخصين من الجنسية الإفريقية حاولا النصب على شخص بـ2 مليون دولار، بعدما أوهماه برغبتهما شراء سيارته الفيراري بمبلغ 850 ألف درهم التي وضع إعلاناً لها على شبكة الإنترنت.

وكشف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن تفاصيل الواقعة تعود إلى وضع أحد الأشخاص إعلاناً على شبكة الإنترنت يعرض سيارته من نوع فيراري للبيع بمبلغ 850 ألف درهم، حيث تلقى البائع من الجنسية الآسيوية اتصالاً من أحد الأشخاص من الجنسية الإفريقية والذي أبدى رغبته في شراء السيارة واتفق على معاينتها، وأن المشتري المزيف قام بمعاينة السيارة واتفق مع البائع على دفع 20% من قيمة السيارة مقدماً طالباً منه زيارته في منزله لتسلم المبلغ، وبالفعل استقبل البائع المشتري بصحبة أحد أصدقائه من الجنسية الإفريقية في منزله في جزيرة النخلة في دبي، وعندما دخلا البيت قام أحدهما بإخراج ورقتين إحداهما مئة دولار والأخرى سوداء ثم أخرج محلولاً وسكبه على الورقة السوداء فتحولت إلى ورقة بمئة دولار.

إيهام

وأضاف المنصوري أن النصابين أكدا لبائع السيارة أنهما يحوزان مادة تحول الأوراق السوداء إلى دولارات حقيقية وطلبا منه إحضار مبلغ مليون دولار لتحويله إلى 3 ملايين دولار وسيكون نصيبه 850 ألف درهم ثمن السيارة بالإضافة إلى عمولته من التحويل البالغة 600 ألف دولار.

ومن جانبه قال المقدم راشد صالح مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بالوكالة: إن البائع توجه إلى شرطة دبي وأبلغ عن الواقعة، فتم تشكيل فريق بحث وتحر وتبين أن المشتريين المزيفين من أرباب السوابق في قضايا مضاعفة الأموال، وتم إعداد كمين في منزل البائع، وبالفعل حضرا وبصحبتهما حقيبة مليئة بأوراق سوداء وبعض الزجاجات التي تحتوى على محلول يشبه الماء، وتم إعداد حقيبة مليئة بالدولارات لعرضها عليهما وما إن تم البدء في العملية حتى ألقي القبض عليهما.

وأضاف راشد أن المتهمين اعترفا بنيتهما الاستيلاء على الدولارات والسيارة بحيلة الأوراق السوداء، وتم تحويلهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تحذير

من جهة أخرى أكد اللواء المنصوري على عدم التعامل مع القصابين المتجولين والذين ينشطون خلال فترات الأعياد خاصة عيد الأضحى، لافتا إلى أن غالبيتهم من المتسللين أو المخالفين لقانون الجنسية والإقامة مما يشكل خطراً على أفراد المجتمع لما يتضمنه الأمر من أخطار صحية، خاصة وأن معظم القصابين الجائلين يتخلصون من بقايا الذبح بصورة غير آمنة ، داعيا إلى الإبلاغ عنهم على الرقم المجاني (800243) (CID 800) وعدم الاستهانة.

ولفت اللواء المنصوري الى انه في إطار حرص الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لتحقيق الأهداف المنشودة وخاصة بما يتعلق بالهدف الاستراتيجي الأول للقيادة العامة لشرطة دبي للوقاية والحد من الجريمة تحذر الإدارةافراد المجتمع من خطورة اللجوء للقصابين المتجولين بدلاً من إحضار الأضحية إلى المقاصب المتخصصة والتابعة لبلدية دبي التي تتوافر فيها شروط الصحة والسلامة. وناشد أفراد المجتمع بعدم اللجوء للقصابين المتجولين للحد من العمالة غير المرخصة.

تعاون

ودعا رئيس قسم العلاقات العامة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العقيد محمد سعيد الفشتي أفراد المجتمع بضرورة الإبلاغ عن طريق الرقم المجاني والذي يعمل على مدار الساعة.

ومن جانبه قال المقدم عبد الله مطر الفلاسي مدير مركز شرطة القصيص بالوكالة انه عندما يتم ذبح الأضحية من قبل القصابين المتجولين لا يتم فحصها من قبل الطبيب البيطري مما يؤدي إلى تعريض حياه الآخرين للخطر والاصابة بالأمراض وعدم استخدام مواد التعقيم الخاصة واللازمة.