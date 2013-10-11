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خالد يوسف: عندما استمعت للتسجيل الذي نشرته "رصد" اكتشفت أنه مفبرك وتمت "منتجته" بحرفية

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خالد يوسف: عندما استمعت للتسجيل الذي نشرته "رصد" اكتشفت أنه مفبرك وتمت "منتجته" بحرفية خالد يوسف: عندما استمعت للتسجيل الذي نشرته "رصد" اكتشفت أنه مفبرك وتمت "منتجته" بحرفية

كتب : محمد عاشور الخميس 10-10-2013 22:59

قال خالد يوسف المخرج السينمائي، إن التسجيل الصوتي الذي نشرته "رصد" التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ونسبته للفريق أول عبدالفتاح ، مفبرك وليس حقيقا، موضحا أنه متخصص في مجال الإخراج والمونتاج، وفور سماع هذا المقطع الصوتي تأكد أنه تم منتاجه، بتجميع عدد من العبارات لتكون جملة معينة.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، أن هذا التسجيل تم مونتاجه بطريقه مهنية وحرفية شديدة، ولا يمكن لغير المتخصص في هذا المجال أن يكتشف أنه مفبرك.

وتحدى يوسف بأنه يمكنه أن يصنع تسجيلا مثل الذي نشرته رصد، ولا يستطيع أحد أن يكتشف أنه مفبرك.

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