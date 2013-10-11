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اليزل: السيسي لن يقبل بذكر اسمه في الدستور.. وتسجيلات "رصد" مفبركة

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اليزل: السيسي لن يقبل بذكر اسمه في الدستور.. وتسجيلات "رصد" مفبركة اليزل: السيسي لن يقبل بذكر اسمه في الدستور.. وتسجيلات "رصد" مفبركة

كتب : محمد عاشور الخميس 10-10-2013 23:08

قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الإستراتيجي، إن الفريق أول عبدالفتاح لن يقبل بوضع نص باسمه في مواد الدستور، مشيرا إلى أن الكلام الذي تم تسريبه عن الفريق السيسي غير صحيح، وأن هذا الحديث به تحريف وهو محاولة للوقيعة.

وأكد اليزل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، أن وضع مادة في الدستور لحماية الفريق السيسي باسمه غير مقبول حتى من الفريق السيسي نفسه، لافتا إلى أن هناك تحقيقات تتم بدقة حول ما إذا كان هناك تسريب من عدمه.

وأشار اليزل إلى أن هناك فارقا كبيرا بين وضع مادة في الدستور تقول بأن وزير الدفاع يتم تعيينه بترشيح من المجلس الأعلى للقضاء، وبين تحصين الفريق السيسي باسمه.

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