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قصة مباراة – اندفاع هجومي نادر من الجوهري يتوج بفوز خماسي على الجزائر

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قصة مباراة – اندفاع هجومي نادر من الجوهري يتوج بفوز خماسي على الجزائر قصة مباراة – اندفاع هجومي نادر من الجوهري يتوج بفوز خماسي على الجزائر

حتى لو كنت لا تعلم الكثير عن محمود الجوهري لكنك بالتأكيد تعرف عن الجنرال أنه كان من أكثر المدربين تحفظا وأنه كان يعتمد على الخلطة الدفاعية في المقام الأول.

ويستعرض FilGoal.com قصة مواجهة والجزائر في تصفيات كأس العالم 2002 قبل أيام من مواجهة الفراعنة مع غانا في المرحلة الحاسمة لتصفيات كأس العالم 2014.

في الـ11 من مارس عام 2001 استضاف منتخب الفراعنة نظيره الجزائري بعد 3 مباريات خاضها المصري دون أن يحقق أي فوز بعد 3 تعادلات مخيبة للأمال أمام السنغال والمغرب وناميبيا.

وبعد انتقادات عديدة للجوهري بسبب تحفظه الدفاعي قرر خوض التصفيات بتشكيلة 4-4-2 بدءا من مباراة المغرب مرورا بمباراة ناميبيا قبل أن يكررها للمرة الثالثة أمام الجزائر واعتمد فيها على أحمد حسن كظهير أيمن ومحمد عمارة ظهير أيسر ورضا سيكا وعبد الظاهر السقا قلبي دفاع.

خط الوسط شهد مفاجأة أخرى إذ لعب بهاني رمزي إرتكاز وحيد خلف بركات الذي لعب كجناح أيمن وطارق السعيد كجناح أيسر وعبد الستار صبري صانع ألعاب خلف حسام حسن وأحمد حسام "ميدو" مهاجمي الفريق.

لم ينتظر بركات سوى 6 دقائق حتى اخترق "الزئبقي" بطريقة ماكرة دفاعات الجزائر ليسدد كرة أرضية سكنت شباك الضيوف ولكن لم يصمد المنتخب المصري كثيرا إذ عادل عبد الحميد تسفاوت النتيجة في الدقيقة الـ10 بعد خطأ دفاعي.

بركات عاد مجددا بمجهود فردي ليفتك كرة من بلال ديزيري لاعب الجزائر ثم يرسل عرضية لعبد الستار صبري الذي يضعها برأسه من الوضع راقدا ليهدي مصر التقدم مجددا في الدقيقة 17، جمال بلماضي يستغل خطأ دفاعيا بالاشتراك مع نادر السيد ليحول كرة عرضية داخل شباك الفراعنة في الدقيقة 37 بخلفية مزدوجة رائعة.

وعلى طريقة الجنرال في تنفيذ الكرات الثابتة ينفذ عبد الظاهر السقا واحدة من أشهر الضربات الحرة في تاريخ منتخب مصر ويضع هدف بطريقة ذكية في شباك الجزائر في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر 3-2 على محاربي الصحراء.

في الشوط الثاني دفع الجوهري بإسلام الشاطر وتامر عبد الحميد ووليد صلاح عبد اللطيف الذي أضاع انفرادا سهلا قبل أن يصنع الهدف الرابع لطارق السعيد الذي انفرد بنفس الطريقة أمام المغرب ولكنه لم يفكر مرتين هذه المرة ليسدد الكرة مباشرة مطلقا رصاصة الرحمة على منتخب الجزائر في الدقيقة 88.

وعاد طارق السعيد مرة أخرى ليضع الهدف الخامس بعد هجمة مرتدة منظمة قادها عبد الستار صبري الذي مرر لإسلام الشاطر المنطلق من الناحية اليمنى قبل أن يرسلها عرضية للسعيد المندفع الذي وضعها بوجه القدم مباشرة في الشباك لتنتهي المباراة بأول فوز لمصر على الجزائر منذ عام 1989 كذلك أول فوز لها بتلك التصفيات.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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