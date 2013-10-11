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منتخب مصر يتعامل بحرص مع إصابة جديدة لعبد ربه

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منتخب مصر يتعامل بحرص مع إصابة جديدة لعبد ربه منتخب مصر يتعامل بحرص مع إصابة جديدة لعبد ربه

أوضح طارق عبد ربه شقيق نجم المصري حسني عبد ربه ما تردد عن إصابة اللاعب خلال مران الفراعنة اليوم الخميس.

وخلال المران اليوم الخميس، في الفترة الصباحية شعر اللاعب ببعض المتاعب.

وأوضح طارق عبد ربه لـFilGoal.com "الإصابة طفيفة، الجهاز الفني يتابعها جيدا وقد خضع حسني لمتابعة من برادلي وفحوصات".

بوب برادلي المدير الفني لمنتخب يحرص على الاستعانة بحسني عبد ربه في معسكر الفراعنة للمباراة الهامة مع غانا يوم 15 اكتوبر.

اللاعب انضم للمنتخب بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، تبعتها عدم مشاركة في مباريات بسبب تجميد النشاط الكروي في مصر.

وخاض اللاعب مباراتين وديتين مع المنتخب، ثم قرر برادلي إلحاقه بالقائمة التي تسافر غانا لخوض اللقاء.

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فيديو اليوم السابع

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