أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سفير ليبيا فى مصر: ما حدث اليوم لا يخدم الدولة ويفتح أبوابنا للمجهول

Google+ Print
سفير ليبيا فى مصر: ما حدث اليوم لا يخدم الدولة ويفتح أبوابنا للمجهول سفير ليبيا فى مصر: ما حدث اليوم لا يخدم الدولة ويفتح أبوابنا للمجهول

علق السفير الليبى فى ، محمد فايز جبريل، على واقعة اختطاف مسلحين لرئيس الوزراء الليبى، الدكتور على زيدن، صباح اليوم الخميس، قائلا: "ما حدث اليوم لا يخدم فكرة الدولة ولا يعزز دور دولة القانون على الإطلاق، لكنه يفتح أبواب ليبيا لمجهول خطير، وبالتالى فالدولة هى الحصن الحصين الذى يخدم الناس، ويحقق الاستقرار والأمان مهما اختلفنا على طريقة إدارة بلادنا وتحديد الأولويات".

وقال السفير جبريل لـ"اليوم السابع"، إن ما ذكر من أسباب فى بيان الجماعة المسلحة حول أسباب خطف رئيس الوزراء الليبى، والتى كان أهمها الاحتجاج على واقعة اختطاف أبو أنس الليبى، وزيارة الدكتور زيدان لمصر فى وقت سابق وتأييدة للحكومة الجديدة، قال إن هذا لا يمكن أن يعد جريمة تستدعى حدوث كل هذا وهو أمر مرفوض، لأن الخلاف السياسى على جملة من المواقف بين رئيس الوزراء الليبى ومن يعارضة لا يمكن أن يرتقى إلى أن يكون "جريمة".

وأوضح السفير الليبى، أن هذه الواقعة تحديدًا اختطاف رئيس الوزراء الليبى سوف تستدعى الوطنية الليبية التى ترتقى بقضايا الوطن الملحة فوق كل شيء كما أنها ستعمل على إعادة تشكيل الوعى الوطنى، وبناء الجماعة الوطنية الليبية الواحدة والتى بها تتحقق خارطة الطريق الليبية، والتى تقتضى الانتقال من الثورة للدولة وترسيخ مؤسسات المجتمع.

كما أكد السفير جبريل على رباطة جأش رئيس الوزراء الليبى وصبرة على المكارة، من أجل مصلحة ليبيا العليا، كما ناشد السفير الليبى فى مصر رئيس الوزراء الدكتور على زيدان بفتح حوار وطنى واسع حول قضايا ليبية هامة تتعلق بمصير ليبيا القادم وطن ودولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي