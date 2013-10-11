سفير ليبيا فى مصر: ما حدث اليوم لا يخدم الدولة ويفتح أبوابنا للمجهول

علق السفير الليبى فى مصر، محمد فايز جبريل، على واقعة اختطاف مسلحين لرئيس الوزراء الليبى، الدكتور على زيدن، صباح اليوم الخميس، قائلا: "ما حدث اليوم لا يخدم فكرة الدولة ولا يعزز دور دولة القانون على الإطلاق، لكنه يفتح أبواب ليبيا لمجهول خطير، وبالتالى فالدولة هى الحصن الحصين الذى يخدم الناس، ويحقق الاستقرار والأمان مهما اختلفنا على طريقة إدارة بلادنا وتحديد الأولويات".

وقال السفير جبريل لـ"اليوم السابع"، إن ما ذكر من أسباب فى بيان الجماعة المسلحة حول أسباب خطف رئيس الوزراء الليبى، والتى كان أهمها الاحتجاج على واقعة اختطاف أبو أنس الليبى، وزيارة الدكتور زيدان لمصر فى وقت سابق وتأييدة للحكومة الجديدة، قال إن هذا لا يمكن أن يعد جريمة تستدعى حدوث كل هذا وهو أمر مرفوض، لأن الخلاف السياسى على جملة من المواقف بين رئيس الوزراء الليبى ومن يعارضة لا يمكن أن يرتقى إلى أن يكون "جريمة".

وأوضح السفير الليبى، أن هذه الواقعة تحديدًا اختطاف رئيس الوزراء الليبى سوف تستدعى الوطنية الليبية التى ترتقى بقضايا الوطن الملحة فوق كل شيء كما أنها ستعمل على إعادة تشكيل الوعى الوطنى، وبناء الجماعة الوطنية الليبية الواحدة والتى بها تتحقق خارطة الطريق الليبية، والتى تقتضى الانتقال من الثورة للدولة وترسيخ مؤسسات المجتمع.

كما أكد السفير جبريل على رباطة جأش رئيس الوزراء الليبى وصبرة على المكارة، من أجل مصلحة ليبيا العليا، كما ناشد السفير الليبى فى مصر رئيس الوزراء الدكتور على زيدان بفتح حوار وطنى واسع حول قضايا ليبية هامة تتعلق بمصير ليبيا القادم وطن ودولة.