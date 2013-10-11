المفتى السابق: "الإخوان" حرفوا كلمتى للجيش

قال د. على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن "الإخوان" حرفوا كلمته للجيش، فى اللقاء الذى تم بالمنطقة المركزية العسكرية فى 18 أغسطس الماضى، وإنهم اجتزأوا كلمته، مضيفًا أنه لم ينطق طوال حديثه فى الفيديو بكلمة "الإخوان" أو "جماعة الإخوان"، وإنما كان يتحدث عن الخوارج وعن الجماعات والأفراد المسلحين التى تهاجم قوات الجيش المصرى والشرطة وتستهدفهم فى سيناء وغيرها، وتسعى فى الأرض فسادًا فتهلك الحرث والنسل.

وأكد مفتى الجمهورية السابق، أن ما يقوله من ينشرون هذا الفيديو بأنه مسرب، كلام عارٍ تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أن هذا الفيديو تم تصويره فى اجتماع مشهود حضره جمع غفير من قيادات الجيش المصرى، وأذيع اللقاء على التلفزيون المصرى، كما تم توزيعه على مئات من الوحدة العسكرية.

واضاف، محتوى الكلمة فى هذا الفيديو ليس فيه اختلاف عما أعلنته فى لقاءات أخرى عديدة فى كثير من البرامج التلفزيونية والحوارات الصحفية من ضرورة مواجهة كافة أشكال الإرهاب والاعتداء على قوات الأمن، وموقفى نابع من الحب والانتماء للوطن والحرص الشديد على حماية أمنه واستقراره، ولذلك فأنا أدعم الجيش المصرى كما أدعم كل أحد يريد الخير والصلاح لهذه البلاد.