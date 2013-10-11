ارتياح يابانى للإجراءات الأمنية بالمزارات السياحية بمحافظة الأقصر

أبدى وفد أمنى يابانى ارتياحه للإجراءات الأمنية التى فرضتها أجهزة الشرطة فى داخل ومحيط المزارات الأثرية والمناطق السياحية بمحافظة الأقصر السياحية.

واختتم الوفد الأمنى اليابانى اليوم الخميس جولة لاستطلاع الأوضاع الأمنية فى الأقصر شملت زيارة معابد الكرنك والأقصر وحتشبسوت ومقابر ملوك وملكات الفراعنة غرب مدينة الأقصر "عاصمة المحافظة" وقام أعضاء الوفد بجولة حرة فى أسواق المدينة، كما قاموا بوضع إكليل من الزهور فى موقع سقوط البالون المنكوب الذى أودى بحياة 19 سائحًا إثر سقوطه غرب الأقصر فى شهر فبراير الماضي.

وقال اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب.أ" إن زيارة الوفد اليابانى تأتى فى إطار دعوة المحافظة للبلدان المصدرة للسياحة لإرسال وفود أمنية للاطمئنان على إجراءات تأمين المناطق الأثرية والسياحية فى الأقصر تمهيدا لعودة سياح بلدان العالم لزيارة أثار الأقصر مجددًا.

وكان محافظ الأقصر قد عقد عدة لقاءات مع سفراء اليابان وروسيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبى المصدرة للسياحة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا فى الأقصر ضمن الجهود الجارية لطمأنة السائحين من هذه البلدان وتشجيعهم على زيارة مصر.