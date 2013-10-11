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الفيفا يتلقى 6.2 مليون طلب للحصول على تذاكر مونديال البرازيل

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الفيفا يتلقى 6.2 مليون طلب للحصول على تذاكر مونديال البرازيل الفيفا يتلقى 6.2 مليون طلب للحصول على تذاكر مونديال البرازيل

ريو دي جانيرو، (إفي): أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، أنه تلقى 6.2 مليون طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2014 بالبرازيل، مع نهاية الفترة الأولى من المبيعات.

ووصلت نسبة عدد الطلبات التي صدرت من داخل البرازيل إلى 70.86% من مجموع الطلبات المقدمة، بينما وصل عدد الطلبات المقدمة من الولايات المتحدة 374.065 ألفا.

وجاءت 266.937 ألفا من الأرجنتين و134.899 ألفا من ألمانيا و102.288 ألفا من تشيلي و96.780 ألفا من انجلترا و88.082 ألفا من استراليا و69.806 من اليابان و55.379 ألفا من اليابان.

ومن المقرر أن يقيم الفيفا قرعة لاختيار الحاصلين على تذاكر، نظرا للعدد الضخم من الطلبات.

يذكر أن قرعة مجموعات كأس العالم ستجرى في السادس من ديسمبر المقبل، وستقام البطولة في الفترة ما بين 12 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو، على أن يقام النهائي على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

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