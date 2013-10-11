زيدان: ريبيري الأحق بالكرة الذهبية يليه رونالدو

القاهرة، (إفي): أكد أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان أن مواطنه فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ الألماني هو الأحق بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، وكذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضح المدرب المساعد للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني خلال ملتقى صحفي بأبو ظبي "ريبيري ورونالدو يستحقان الجائزة، لكن لو كان الأمر بيدي لمنحتها لريبيري، لقد لعب دورا حاسما في التتويج بالثلاثية، المشكلة أن أمامه شاب سجل 55 هدفا في موسم، في كل الاحوال أنا لا اختار".

وتطرق للحديث عن الويلزي جاريث بيل الوافد حديثا للريال في صفقة قياسية "إنه يتأقلم بشكل جيد مع الفريق، الجميع رحب بقدومه، ينقصه فقط بعض التأهيل البدني، لم يتدرب بالشكل الكاف، سيكون جاهزا لأنه يملك قدرا كبيرا من العزيمة".

وعن ثمن بيل المبالغ فيه، شرح زيزو ببساطة "هذا هو السوق، ناد يبيع وناد يشتري، تتم الصفقة وتتكلف ما تتكلفه، هو لاعب استثنائي وسيعطي الكثير للريال، لهذا تم اختياره".

وبالنسبة لمواطنه رأس الحربة متذبذب المستوى كريم بنزيمة، قال "عندما يمر اللاعب بفترة سيئة فإنه يفقد الثقة، لكن لا يفقد موهبته وقدراته، مطلوب منه أن يسجل الاهداف لكن لا يفعل الآن، لذا يتعرض للنقد، أعرف أن بنزيمة لا يستلسم، لا يمكن التشكيك فيه أو في عطائه للفريق".

وعن تنافس بنزيمة مع المهاجم الصاعد البارو موراتا، أوضح "المنافسة شيء جيد، ومن الجيد أن نتابع تطور لاعبين آخرين".

وفيما يتعلق بالمقارنة بين زيدان وإيسكو، قال بطل العالم 1998 وأوروبا 2000 "المقارنات تحدث دائما، لقد قارنوني ببلاتيني في يوفنتوس".