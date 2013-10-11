زيدان: أتمنى تدريب فرنسا.. ورونالدو البرازيلي أفضل زميل لي

القاهرة، (إفي): أكد زين الدين زيدان المدرب المساعد لكارلو أنشيلوتي في الجهاز الفني لريال مدريد وأيقونة الكرة الفرنسية بأنه يحلم بتدريب منتخب بلاده في المستقبل.

وأفصح زيدان "لست متعجلا، أتحدث عن المستقبل ليس الآن، أنا شخص صبور، التعاون مع أنشيلوتي يساعدني على التطور كمدرب، اشتقت للتواجد قرب الملعب بعد ست او سبع سنوات من الاعتزال، أشعر بالراحة وبإمكانية مساعدة اشخاص آخرين من هذا المنصب".

وعن طبيعة عمله في الميرينجي، أوضح "أنا واحد من مساعدين اثنين لكارلو، كليمنت يتولى الاعداد البدني، وأنا أتناقش مع اللاعبين، إنني مستمتع بما أفعله، هذه تجربة مفيدة دون شك".

وتحدث عن علاقته بأنشيلوتي "تعاملت معه حين كان مدربا شابا (في يوفنتوس)، لقد تطور كثيرا الآن ويتمتع بخبرة طويلة، إنه شخص ممتاز سيؤهلني لما أريده".

وفي سياق آخر، اعترف الأسطورة الفرنسي بأن أروع ذكرى له في مسيرته كانت لحظة التتويج بمونديال 1998 ، كما اعتبر البرازيلي رونالدو أفضل زميل تعامل معه.

وعن أفضل هدف سجله في حياته، قال "الجميع يتحدث عن هدفي في باير ليفركوزن بنهائي دوري الابطال 2002 ، لكنني أتذكر هدفا آخر سجلته مع منتخب فرنسا حين كنت لاعبا بمارسيليا، كان امام النرويج حين تعادلنا في مباراة ودية 3-3".

كما أشار الى أن الإيطالي باولو مالديني كان أصعب مدافع لعب ضده.