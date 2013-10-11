هوجو سانشيز: أحلم بتدريب ريال مدريد..وبيريز يرحب

مدريد، (إفي): أكد أسطورة كرة القدم المكسيكي هوجو سانشيز اليوم أنه يحلم بتدريب فريقه الأسبق ريال مدريد الإسباني، مؤكدا أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز قد يسند له هذا الشرف مستقبلا.

وأوضح سانشيز في تصريحات صحفية أن بيريز قد يستدعيه في المستقبل لمنصب "رياضي أو فني"، وأنه في جميع الاحوال يرحب بالعودة للميرينجي، مبينا "هذا حلم، والاحلام لا تغادر الرأس، حلمت سابقا باللعب في أفضل فريق في العالم، وحققت ذلك".

جاءت تصريحات سانشيز على هامش مراسم تسليمه لقب سفير كرة القدم بالقارة الأمريكية.

وبسؤاله عن تعاقد الريال مع الويلزي جاريث بيل، قال النجم اللاتيني "ريال مدريد لم يرد الشعور بأنه أقل من برشلونة بعد تعاقده مع البرازيلي نيمار".

وفي سياق آخر أشاد سانشيز بالدور الذي يلعبه المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مع أتلتيكو مدريد، الفريق الذي لعب له المكسيكي بين عامي 1981 و1985.

ويعد سانشيز (55 عاما) اللاعب الأفضل في تاريخ المكسيك وأحد أفضل الهدافين في تاريخ ريال مدريد، الذي لعب له بين عامي 1985 و1992 وسجل 207 هدفا في 283 مباراة، وتوج معه بالليجا خمس مرات وكأس الملك مرة، والسوبر المحلي ثلاث مرات، وبطولة أوروبا ابطال الكؤوس 1986.