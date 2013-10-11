العلاقة الحميمة مفيدة للمرأة الحامل

كثير من الأسئلة تدور فى أذهان السيدات الحوامل، عن كيفية الحفاظ على حملهن، خاصة فى الشهور الأخيرة من الحمل، حيث أرسلت لنا قارئة تقول أنا حامل فى الشهر الثامن، وتحديدا فى الأسبوع الـ 34 وكنت أريد أن أعرف هل يشكل الجماع خطرا على طفلى؟، وفى حالة الإجابة بلا فهل هناك أوضاع جنسية معينة، ومتى يجب أن تتوقف العلاقة الجنسية لأنى علمت أن الجماع قد يؤدى إلى انقباضات بالرحم مما يؤدى إلى الولادة المبكرة؟.

أجابت على هذا التساؤل الدكتورة رحاب عبد الله أخصائية النساء والتوليد، قائلة إذا كانت الحامل لا تعانى من أى مشاكل خاصة بالحمل فإن العلاقة الحميمة بين الزوجين لا تشكل أى خطر على الأم، أو على الجنين.

وأشارت إلى إمكانية ممارسة العلاقة الجنسية بصورة طبيعية بين الزوجين حتى أسبوع من الموعد المحدد للولادة، إلا إذا كانت هناك معاناة من انقباضات أو مشاكل بالرحم أو وجود نزيف مهبلى أو سقوط المشيمة قبل الجنين، مضيفة أن العلاقة الجنسية بين الزوجين لا تسبب أى انقباضات بل أنها مطلوبة أحيانا لتطمئن المرأة.

وأكدت رحاب أن الأوضاع الجنسية التى يمكن أن تمارس، هى الوضع الجانبى، وحذرت من ارتكاز الرجل بجسده على المرأة أثناء الوضع، لأن وزنه قد يسبب مشكلة للحامل.