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بالصور.. محافظ الفيوم يفتتح بطولة الجمهورية للشراع

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بالصور.. محافظ الفيوم يفتتح بطولة الجمهورية للشراع بالصور.. محافظ الفيوم يفتتح بطولة الجمهورية للشراع

افتتح الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم بطولة الجمهورية للشراع والتي تقام لأول مرة ببحيرة قارون بمحافظة الفيوم والتي ينظمها الاتحاد المصري للشراع وتشارك فيها أندية اليخت بالإسكندرية والمعادي والقاهرة والمقاولون العرب وذلك ضمن خطة نشاط الاتحاد لتنشيط جميع البحيرات المصرية والساحلية لتنمية الشراع .

يشارك في البطولة 50 لاعبًا ولاعبة من خمس محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد .

وصرحت ميرى بشرى مديرعام السياحة بالفيوم أن بطولة الجمهورية للشراع أحد الأحداث والفعاليات السياحية فى محافظة الفيوم وسيتم إضافتها للأجندة السياحية للفيوم مع فعاليات قرية تونس التى ستتم فى شهر نوفمير وكذلك احتفالية تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون فى شهر ديسمبر وهذه الأحداث والفعاليات ستساهم فى تنشيط السياحة فى الفيوم .

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أونا

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