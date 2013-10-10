أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. تصادم ثلاث سيارات بمدخل مدينة التل الكبير بالإسماعيلية

Google+ Print

شهد طريق الإسماعيلية_ الزقازيق، أول مدخل مدينة التل الكبير مساء اليوم الخميس حادث تصادم مروع حيث اصطدمت سيارة تابعة لشركة خاصة بسيارتين، وأسفر الحادث عن العديد من الإصابات دون وفيات وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر وإبلاغ النيابة.

كان اللواء محمد عنانى، مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من مباحث التل الكبير، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات عند مدخل مدينة التل الكبير بطريق الإسماعيلية _الزقازيق، وأصيب عدد من المواطنين بكسور ومن بينهم سائق سيارة فودينا، ويدعى سعيد على عرفة من مدينة أبوصوير بكسور فى الساقين، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات القصاصين والتل الكبير وجار التعرف على هوية بقية المصابين.

1.jpg

G5257215bab0f5.jpg

G5257215da9ce8.jpg

G5257215f6b97f.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365