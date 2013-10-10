بالصور.. تصادم ثلاث سيارات بمدخل مدينة التل الكبير بالإسماعيلية

شهد طريق الإسماعيلية_ الزقازيق، أول مدخل مدينة التل الكبير مساء اليوم الخميس حادث تصادم مروع حيث اصطدمت سيارة تابعة لشركة خاصة بسيارتين، وأسفر الحادث عن العديد من الإصابات دون وفيات وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر وإبلاغ النيابة.

كان اللواء محمد عنانى، مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من مباحث التل الكبير، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات عند مدخل مدينة التل الكبير بطريق الإسماعيلية _الزقازيق، وأصيب عدد من المواطنين بكسور ومن بينهم سائق سيارة فودينا، ويدعى سعيد على عرفة من مدينة أبوصوير بكسور فى الساقين، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات القصاصين والتل الكبير وجار التعرف على هوية بقية المصابين.