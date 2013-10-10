الجهاز المركزي يطلب من «الداخلية» أسماء البدون «المقاومين»

| كتب منصور الشمري |

> طلب الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في كتاب موجه الى وزارة الداخلية تزويده بأسماء «البدون» الذين كلفوا من قبل القيادة الكويتية بمهمات وطنية «ابان فترة الاحتلال العراقي، حتى لايتم تصنيفهم من ضمن الاشخاص المسجل بحقهم قيوداً أمنية تحول دون تجنيسهم».> ويأتي الكتاب الذي حصلت «الراي» على نســـخـــــة منه وحـــــمـــل الرقم (190/ 14439) لـ «مناسبة دراسة الجهاز المركزي للحالات التي تتوافر فيها شروط منح الجنسية الكويتية من المقيمين بصورة غير قانونية تمهيداً للنظر في مدى امكانية منحهم الجنسية الكويتية»> وأمل الكتاب الموجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد «الحصول على أسماء الذين كلفوا بأعمال وطنية حتى لا يتم تصنيف اصحاب تلك الأعمال الجليلة من ضمن الأشخاص المسجل بحقهم قيوداً أمنية تكون مانعاً من النظر في تجنيسهم».> وعن تفاصيل القرار ذكرت المصادر ان هناك من «البدون من تم تكليفهم بالقيام ببعض الأدوار الوطنية خلال فترة الغزو وان وزارة الداخلية لديها اجهزتها البحثية في امن الدولة والمباحث وغيرها التي بحثت تلك الحالات سابقاً ودققت فيها وبالتالي لديها معرفة بهؤلاء لذلك تم الطلب من وزارة الداخلية تزويد الجهاز بأسمائهم حتى لا يتم وضع قيود أمنية عليهم».> وبينت المصادر انه «سيتم تزويد الجهاز بأسماء هؤلاء من واقع الأدوات البحثية تقديراً للجهود التي بذلوها لخدمة البلاد،وانطلاقاً من كون الكويت لا تنسى من عرض نفسه وأهله للخطر من أجلها وخدمها في أحلك الظروف».