«تيماء» و«الواحة»... يومان بلا ماء

| كتب علي العلاس |

>واجه اهالي منطقتي تيماء والواحة في الجهراء أمس وأول من أمس انقطاعا للمياه عن منازلهم ما دفعهم الى الذهاب الى محطة الضخ لاستئجار تناكر المياه.>وقالت مصادر مطلعة ان بدالة طوارئ المياه في الجهراء ومركز الاتصال 152 تلقيا سيلاً من الشكاوى عن انقطاع المياه في المنطقتين.>واستغربت المصادر انقطاع المياه عن تلك المناطق خلال هذه الايام رغم تفوق الانتاج على الاستهلاك، حيث سجل معدل الانتاج أول من امس 396 مليون جالون في حين سجل معدل الاستهلاك 387 مليونا بينما وصل معدل المخزون الاستراتيجي 3345 مليون جالون.>وأرجع أحد المسؤولين في مكتب طوارئ مياه الجهراء سبب الانقطاع الى عطل أصاب الخط الرئيسي المغذي لهاتين المنطقتين.