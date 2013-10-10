أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط

«تيماء» و«الواحة»... يومان بلا ماء

Google+ Print

| كتب علي العلاس |


>واجه اهالي منطقتي تيماء والواحة في الجهراء أمس وأول من أمس انقطاعا للمياه عن منازلهم ما دفعهم الى الذهاب الى محطة الضخ لاستئجار تناكر المياه.
>وقالت مصادر مطلعة ان بدالة طوارئ المياه في الجهراء ومركز الاتصال 152 تلقيا سيلاً من الشكاوى عن انقطاع المياه في المنطقتين.
>واستغربت المصادر انقطاع المياه عن تلك المناطق خلال هذه الايام رغم تفوق الانتاج على الاستهلاك، حيث سجل معدل الانتاج أول من امس 396 مليون جالون في حين سجل معدل الاستهلاك 387 مليونا بينما وصل معدل المخزون الاستراتيجي 3345 مليون جالون.
>وأرجع أحد المسؤولين في مكتب طوارئ مياه الجهراء سبب الانقطاع الى عطل أصاب الخط الرئيسي المغذي لهاتين المنطقتين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية