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عاهل المغرب يعين حكومة جديدة

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عاهل المغرب يعين حكومة جديدة عاهل المغرب يعين حكومة جديدة

عين العاهل المغربي محمد السادس حكومة جديدة تضم 19 وزيرا جديدا برئاسة عبد الإله بنكيران .

ذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز” الناطقة باللغة العربية اليوم الخميس مشيرة إلى أن الجديدة تضم 6 وزيرات بدلا من واحدة فقط في الحكومة السابقة.

ومن أبرز ما تغير في الحكومة وزير الخارجية سعد الدين عثماني ليحل محله رئيس حزب الاحرار صلاح الدين مزوار،،كما تم استبدال وزير التربية السابق محمد الوفا برشيد بلمختار.

وفي إطار هذه التغييرات سيحل حزب التجمع الوطني للأحرار -وهو حزب يميني وسطي- شريكا جديدا في الائتلاف محل حزب الاستقلال الذي انسحب من الحكومة في يوليو الماضي بعد خلافات مع حكومة بنكيران بشأن خفض الدعم على المواد الأساسية وقضايا أخرى.

أ ش أ

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