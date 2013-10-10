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فوز"حرمة" للسعودية عهد كامل بجائزة أفضل فيلم قصير

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فوز"حرمة" للسعودية عهد كامل بجائزة أفضل فيلم قصير فوز"حرمة" للسعودية عهد كامل بجائزة أفضل فيلم قصير

فاز فيلم "حرمة" للمخرجة عهد كامل، بجائزة "ألف" الذهبية لأفضل فيلم شرق أوسطي قصير في الدورة الثالثة عشرة لـ"مهرجان بيروت الدولي للسينما" التي اختتمت مساء اليوم الخميس ويتناول "حرمة"، الذي كان فاز بالمركز الثاني في مسابقة الأفلام القصيرة ضمن مهرجان الخليج السينمائي في نيسان الفائت، وبجائزة التطوير في مسابقة الافلام العربية القصيرة بمهرجان "الدوحة ترايبيكا"، قصة امرأة سعودية فقيرة يموت زوجها وهي حامل، وتواجه ابتزازاً من المحيطين بها وصعوبات حياتية عدة تبرز من خلالها قضايا المرأة السعودية. وحصل فيلم "سكراب" للسعودي بدر الحمود على جائزة لجنة التحكيم الخاصة (جائزة "أوربيت")، علماً أن الفيلم الذي تبلغ مدته 13 دقيقة وسبق أن فاز بجائزة ثالث أفضل فيلم قصير في مهرجان الخليج السينمائي، يتناول قيادة المرأة للسيارة من خلال امرأةٍ سعوديةٍ من البادية تكسب عيشها من جمع الخردة (السكراب) وتضطرها الظروف لقيادة سيارتها بنفسها، فتوقفها الشرطة، وهومن بطولة سناء بكر يونس.

فيما يلي لائحة جوائز الدورة الثالثة عشرة لمهرجان بيروت الدولي للسينما:

جائزة “ألف” الذهبية لأفضل فيلم شرق اوسطي قصير
"حرمة" للمخرجة السعودية عهد كامل

جائزة “ألف” الفضية للأفلام الشرق أوسطية القصيرة
"ميسي بغداد" للمخرج العراقي سهيم عمر خليفة

جائزة “ألف” البرونزية للأفلام الشرق أوسطية القصيرة
"بوبي" للمخرج التونسي مهدي البرصاوي

جائزة لجنة التحكيم الخاصة (جائزة “أوربيت”) للأفلام الشرق أوسطية القصيرة
"سكراب" للمخرج السعودي بدر الحمود

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