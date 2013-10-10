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ياسر رزق: تسجيل "رصد" عن السيسي "مفبرك".. وسأتقدم ببلاغ ضدها

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ياسر رزق: تسجيل "رصد" عن السيسي "مفبرك".. وسأتقدم ببلاغ ضدها ياسر رزق: تسجيل "رصد" عن السيسي "مفبرك".. وسأتقدم ببلاغ ضدها

كتب : محمد عاشور الخميس 10-10-2013 21:29

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم"، إن ما نشرته "رصد" التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين نشرت تسجيل صوتي مفبرك ونسبته له وللفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع، وقالت إنه مسرب من الحوار الصحفي الذي أجراه معه قبل أيام.

وأكد رزق، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شبكة "رصد"؛ لفبركتها هذا التسجيل الذي نسبته للفريق السيسي، مشيرا إلى أن هذا التسجيل يزعم أن الفريق السيسي يطلب حصانة له في الدستور، وهذا غير منطقي، ولا يدخل عقل إنسان.

وأكد رئيس تحرير "المصري اليوم"، أن هذه الفبركة ضمن حملة للتشهير هدفها إرباك المشهد المصري والرأي العام.

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