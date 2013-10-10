"الجبهة الشعبية" تدعو إلى مقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال فى القدس

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبناء الشعب الفلسطينى فى مدينة القدس إلى مقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال المقررة فى 22 أكتوبر الجارى فى المدينة المقدسة.

وأكدت الجبهة الشعبية فى بيان صحفى اليوم "أن هذه الانتخابات هى جزء لا يتجزأ من سياسة تهويد المدينة المقدسة القائمة على قدم وساق فى شتى المجالات، والهادفة لتقويض مكانة القدس السياسية والروحية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية لشعبنا وضرب وحدة أبناء مدينة القدس ونضالهم فى حماية عروبتها".

واعتبرت أن ما تقوم به سلطات الاحتلال فى مدينة القدس المحتلة من تغييرات ديمغرافية وجغرافية عبر سياسات الاستيطان المنفلت من عقاله وتدمير البيوت والخنق الاقتصادى والتطهير العرقى والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، باطلة وتتناقض مع الحقائق التاريخية والسياسية والقانون الدولى.

وأضافت أن هذه الممارسات تندرج فى إطار جرائم الحرب، التى تشن على الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته وحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف فى العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ووفقا للقرارات والمواثيق الدولية، تعتبر القدس أراض محتلة منذ عام 1967 ولا يجوز أن ينطبق عليها أى قانون إسرائيلى.