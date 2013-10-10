بان كى مون يعرب عن القلق إزاء تنفيذ أحكام الإعدام فى العراق

قال نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن موقف بان كى مون إزاء تنفيذ أحكام الإعدام فى العراق واضحة، فى تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن الدولى بشأن العراق.

وأضاف نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن بان كى مون يشعر بالقلق إزاء تنفيذ أحكام الإعدام فى العراق، مشيرًا إلى أن تبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعدة قرارات تقضى بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ومن بينها القرار، 62/149 لعام 2007 والقرار63/168 لعام 2009 والقرار65/205 لعام 2010.

وقال نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامى" أعربت عن قلقها البالغ إزاء تنفيذ أحكام الإعدام بحق 42 شخصًا من ضمنهم امرأة، الأسبوع الجارى.

وجددت البعثة مناشدتها للحكومة العراقية، لتبنى قرار بإيقاف تنفيذ جميع أحكام الإعدام عملا بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، 62/149 لعام 2007 و63/168 لعام 2009 و65/205 لعام 2010، فضلا عن النظر فى المصادقة على البروتوكول الاختيارى الثانى للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، بغية إلغاء عقوبة الإعدام فى العراق.