قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن البيت الأبيض يدين خطف رئيس الوزراء الليبى على زيدان، ويشعر بالارتياح لإطلاق سراحه، مشيرًا إلى إطلاع الرئيس باراك أوباما على الحادث.

> وقال المتحدث جاى كارنى للصحفيين "تدعم الولايات المتحدة جهود ليبيا الرامية إلى تلبية طموحات ثورة 2011 بإرساء الديمقراطية وتحقيق الأمن والازدهار فى ليبيا والشعب الليبى يستحق ديمقراطية قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".

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