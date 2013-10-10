تراجع أرباح "الراجحى" بنسبة 8.13% فى الربع الثالث

أعلن مصرف الراجحى أكبر البنوك المدرجة بالسوق السعودية من حيث الموجودات انخفاض أرباحه فى الربع الثالث من هذا العام بنسبة 8.13% إلى 1.717 مليار ريال "457.8 مليون دولار".

وأوضح المصرف فى بيان صحفى أن أرباحه بلغت 5.891 مليار ريال فى الأشهر التسعة الأولى من العام بتراجع نسبته 1.39% عن الفترة نفسها من العام الماضى عندما بلغت 5.974 مليار ريال.

وأكد أن أرباحه فى الربع الثالث بلغت 1.717 مليار ريال مقابل 1.869 مليار ريال قبل عام، بينما انخفضت بنسبة 19.09% بالمقارنة مع الربع الثانى عندما بلغت 2.122 مليار ريال.

وبلغت ربحية السهم فى الأشهر التسعة الأولى من العام 3.93 ريال مقابل 3.98 ريال فى الفترة نفسها قبل عام.

وأرجع المصرف تلك النتائج إلى انخفاض دخل العمليات وارتفاع إجمالى تكاليف التشغيل.