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"الجبهة الشعبية" تدعو إلى مقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال في القدس

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"الجبهة الشعبية" تدعو إلى مقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال في القدس "الجبهة الشعبية" تدعو إلى مقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال في القدس

كتب : أ ش أ منذ 38 دقيقة

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس إلى مقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال المقررة في 22 أكتوبر الجاري في المدينة المقدسة، مؤكدة في بيان صحفي، اليوم، أن هذه الانتخابات هي جزء لا يتجزأ من سياسة تهويد المدينة المقدسة القائمة على قدم وساق في شتى المجالات، والهادفة لتقويض مكانة القدس السياسية والروحية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية لشعبنا وضرب وحدة أبناء مدينة القدس ونضالهم في حماية عروبتها".

وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن الجبهة الشعبية اعتبرت أن ما تقوم به سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة من تغييرات ديمغرافية وجغرافية عبر سياسات الاستيطان المنفلت من عقاله وتدمير البيوت والخنق الاقتصادي والتطهير العرقي والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، باطلة وتتناقض مع الحقائق التاريخية والسياسية والقانون الدولي، مضيفة أن هذه الممارسات تندرج في إطار جرائم الحرب، التي تشن على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ووفقا للقرارات والمواثيق الدولية، تعتبر القدس أراض محتلة منذ عام 1967 ولا يجوز أن ينطبق عليها أي قانون إسرائيلي.

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DMC

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