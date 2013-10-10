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بعد رفضه دعوة عشاء لرئيس البعثة التركية للحج..وزير الأوقاف : نطالب تركيا بتصحيح مواقفها السلبية تجاه مصر

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بعد رفضه دعوة عشاء لرئيس البعثة التركية للحج..وزير الأوقاف : نطالب تركيا بتصحيح مواقفها السلبية تجاه مصر بعد رفضه دعوة عشاء لرئيس البعثة التركية للحج..وزير الأوقاف : نطالب تركيا بتصحيح مواقفها السلبية تجاه مصر

مختار جمعة وزير الأوقاف

طالب الدكتور محمد مختارجمعة وزير الأوقاف التركية بتصحيح موقفها تجاه ، وقال في بيان له اليوم نشرته وزارة الأوقاف على خلفية رفضه دعوة عشاء لرئيس بعثة الحج التركية  .

“أننا لسنا في عداء مع الشعب التركي ونود أن تصحح الحكومة التركية مواقفها السلبية تجاه مصر وهو ما أكده فضيلة وكيل الأزهرالدكتور عباس شومان موضحاً أن الطلاب الأتراك بالأزهر الشريف يلقون كل عناية واهتمام بعيداً عن أي حسابات سياسية في إطار الرسالة الدعوية الوسطية التي يعمل الأزهر على نشرها في كل أرجاء العالم”

وكان وزير الأوقاف قد رفض دعوة رئيس الشئون الدينية التركية ورئيس بعثة الحج التركية على العشاء بمقر بعثة الحج التركية مؤكداً رفضه لأي تواصل مع الجهات الدينية التركية حتى تعيد النظر في سياستها تجاه مصر وبإعتذار رئيس الوزراء التركي رجيب طيب أردوغان عما بدر منه في حق فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب شيخ  الجامع الأزهر لأن العلاقة بين مصر وأشقائها من الدول العربية والإسلامية ينبغي أن تقوم على الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة.

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