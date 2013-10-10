13 خبير روسيا للمشاركة في تفكيك السلاح الكيمياوي السوري

قال الكسندر لوكاشيفيتش ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الروسية إن “موسكو قدمت كشفا بأسماء 13 خبيرا روسيا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي كلفت بتشكيل فرق خبراء نزع السلاح الكيميائي للعمل في سوريا”.

وأضاف لوكاشيفيتش ـ في تصريحاته للصحفيين اليومالخميس ـ أن “بلاده لا تتوقع أن تجري عملية نزع السلاح الكيميائي على ما يرام لاسيما وإن بعض المنشآت التي تحتوي على أسلحة كيمياوية قد تقع في مناطق القتال بسورية ، فضلا عن أن الوضع في سوريا عامة صعب ” .

وفي ما يتعلق بمؤتمر جنيف الجديد لإجراء مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة ، قال المتحدث باسم الخارجية الروسية “الحكومة السورية حددت أعضاء وفدها المخول بالتفاوض مع المعارضة ، أما المعارضة فلا يزال الغموض يكتنف تشكيل وفدها ، لأن بعض البلدان تحاول تشكيل هذا الوفد من أعضاء الائتلاف الوطني السوري وحده ” .

وشدد لوكاشيفيتش على أن الائتلاف الوطني السوري لا يمثل كل أطياف المعارضة السورية الداخلية والخارجية.

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