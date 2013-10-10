تحليل المواجهة – بالفيديو.. دور متطور لمحمد صلاح قد يقصم دفاع غانا

يلعب منتخب غانا بدفاع مرتفع للغاية، بغية الضغط وتقليل المساحات أمام المنافسين، لكن كما أن هذه ميزة للنجوم السمراء فقد تقتلهم لو استغلها الفراعنة يوم 15 اكتوبر الجاري.

كويسي أبياه المدير الفني لغانا يفضل الدفاع المرتفع، الذي يشتهر بالإنجليزية بـHigh Back Line.

هذه الطريقة تقلل المساحات أمام خصوم غانا، وتساعد لاعبي الوسط في فريق النجوم السمراء على الضغط بصورة أقوى.

شاهد في الفيديو التالي كيف يقف دفاع منتخب غانا متقدما للغاية في الملعب، وهو ما تم تحديده بخط أحمر:

تلك الطريقة فيها الهفوة لها ثمنها، فلو أخطأ مدافع أو فشل في مواجهة مباشرة مع خصمه ستؤدي إلى انفراد خصوم غانا بمرمى النجوم السمراء.

قد يعاني دفاع غانا في مواجهة اللاعبين أصحاب السرعات العالية، خاصة لو كانت تلك السرعة موجودة في لاعب مهاري يجيد المراوغات الفردية.

محمد صلاح هو ورقة مصر لهذا الدور.. يملك السرعة، والمهارة والقدرة على حل المواجهات الفردية أمام المدافعين.

نجم بازل يلعب في المعتاد على الجناح الأيمن.

لكن حين يواجه بازل فريقا يلعب بدفاع متقدم مثل تشيلسي، يغير مورات ياكين المدير الفني للنادي السويسري طريقة لعب صلاح.

يترك صلاح الجبهة اليمنى أحيانا كثيرة في تلك المباريات، ويبدأ في اللعب من العمق أكثر لاستغلال تمريرة تضعه أمام لاعب من الفريق المنافس، يمر منه.. فينفرد بالمرمى.

بوب برادلي المدير الفني لمصر استخدم صلاح في هذا الدور أيضا، وكانت إحدى نتائج هذا التغيير هذا الهدف:

فيديو دفاع غانا + صلاح:

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