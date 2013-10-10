تحليل المواجهة – بالفيديو.. إلى الظهير الأيسر لمصر: انتبه من ' لعبة غانا '

يلعب منتخب غانا كرة مباشرة للغاية، تمريرات طولية معتمدا على القوة البدنية الكبيرة للمهاجمين في الفريق بقيادة جيان أسمواه.

وهذه الكرات المباشرة تتنوع بين تمريرات إلى جيان، وأخرى إلى لاعبين يستطيعون الاحتفاظ بها تحت الضغط مثل مبارك واكسو وكوادو أسمواه.

لكن هناك كذلك كرة مباشرة، تعتبر من الألعاب التي يحاول منتخب غانا استغلال المساحات على طرفي الملعب يقودها الظهير الأيمن للنجوم السمراء دانيل أوباري.

أوباري دوما من مكانه دون أن يندفع للأمام، يلقي بتمريرات أمامية مقوسة خلف الظهير الأيسر للفريق الذي يقف خصما أمام غانا.

هذه الكرات يندفع جيان أو المهاجم الثاني في الفريق واريس لاستقبالها في المساحة، التي غالبا ما تكون خالية بسبب تقدم الظهير الأيسر لخصوم غانا للهجوم.

على الظهير الأيسر لمنتخب مصر سواء كان سيد معوض، أحمد شديد، أو محمد عبد الشافي أن ينتبه من الكرات التي تلعب على النحو التالي: