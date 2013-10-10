أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تأجيل دعوى سحب أراضى الدولة من "مصر المحروسة والمتحدة" لـ21 نوفمبر

Google+ Print
تأجيل دعوى سحب أراضى الدولة من "مصر المحروسة والمتحدة" لـ21 نوفمبر تأجيل دعوى سحب أراضى الدولة من "مصر المحروسة والمتحدة" لـ21 نوفمبر

قررت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تأجيل نظر دعويين تطالبان ببطلان بيع أراضى الدولة إلى شركة المحروسة وشركة المتحدة لجلسة 21 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

وكانت الدعوى الأولى والمقامة من مصطفى شعبان المحامى طالبت ببطلان بيع حوالى 92 ألف متر بالمعادى، استنادا إلى تخصيصها بالأمر المباشر وبسعر 100 جنيه للمتر، وتم تسقيع الأرض وبيعها بموجب عقود وتوكيلات إلى شركتى "الصعيد العامة للمقاولات" و"العقارية"، كما أجلت هيئة المفوضين نظر طعن لنفس المدعى ضد وزير الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعى والشركة المتحدة المملوكة لرجل الأعمال أيوب عدلى أيوب والمطالبة برد مساحة 779 فدانًا تخصصت للشركة المتحدة ارتكارا إلى بطلان التعاقدات لمخالفة قانون الإصلاح الزراعى، الذى يعين حدًا أقصى للملكية الزراعية، وهو 200 فدان للشركات، كما أن الشركة المالكة للأرض خالفت الغرض من قرار تخصيصها بإقامة منتجع ستيلادى مارى السياحى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي