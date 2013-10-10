بالصور..غرفة السياحة بأسوان تنظم احتفالية ” أسوان آمنة ” بمعبد فيلة

نظمت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر بأسوان احتفالية لتنشيط السياحة تحت شعار ” أسوان آمنة ” بمعبد فيلة بحضور اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان وصلاح جمال نائب رئيس غرفة شركات السياحة والشيخ محمد عبد العزيز وكيل مديرية الأوقاف والقمص مرقص تاوضروس ممثل الكنيسة الأرثوذكسية.

ولفيف من أهالي جزيرتى سهيل وهيسا وموظفي الشركات السياحية المختلفة ، بجانب مشاركة وفد صحفي وإذاعي من دولة أسبانيا و خلال الاحتفالية .

أشار المحافظ الى انه تم التنسيق مع مسئولي الشركات والمنشآت السياحية والفندقية لتقديم عروض وتخفيضات فى أسعار البرامج والخدمات السياحية التى

تقدمها هذه المنشآت للسياحة الخارجية أو الداخلية ، كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لتوفير كافة الإجراءات الأمنية للأفواج السياحية التي تزور

> مختلف مدن المحافظة ، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة معظم الطرق الرئيسية المستقبلة للحافلات السياحية ولاسيما طريق أسوان – أبوسمبل الذي تم

> توسعته للقضاء نهائياً على ظاهرة الحوادث المتكررة التي كانت تحدث عليه .

وخلال احتفالية ” أسوان آمنة ” أكد المحافظ علي أن المبادرة التي قام بها العاملين بقطاع السياحة بأسوان تعتبر رسالة حقيقة موجه لكافة شعوب العالم ودعوة لزيارة أسوان التي تتمتع خلال الفترة الحالية بالأمن والأمان الكامل ، وأنها تفتح زراعيها مع بدء الموسم السياحي لاستقبال زائريها من مختلف الجنسيات في معابدها ومتاحفها ومعالمها السياحية ،

> لافتاً إلي أنه بدأ ذلك بالفعل خلال الأيام الماضية بزيارة للوفد الإعلامي الألماني ، وما أعقبها من زيارات متتالية للوفد الياباني .