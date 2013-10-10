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منسق "رقابيون ضد الفساد" يطالب رئيس المركزى للمحاسبات بالتنحى

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منسق "رقابيون ضد الفساد" يطالب رئيس المركزى للمحاسبات بالتنحى منسق "رقابيون ضد الفساد" يطالب رئيس المركزى للمحاسبات بالتنحى

قام أحمد السنديونى، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات ومنسق حركة رقابيون ضد الفساد، بتحرير محضر بقسم شرطة ثان طنطا تحت رقم 6625، ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بسبب امتناع الأخير عن تسلميه مهام عمله بعد انتهاء فترة إيقافه عن العمل، مطالبا بضررة تنحى "جنينة" عن مهام عمله بالجهاز، وتعيين رئيسا آخر من أبناء الجهاز.

وقال السنديوى: "بعد انتهاء فترة إيقافى اليوم توجهت إلى مقر العمل لممارسة عملى إلا أننى فؤجئت بالمدير المختص يرفض ذلك بدعوى ضرورة صدور قرار من جنينة بعودة السنديونى للعمل، وهو ما وصفه منسق رقابيون ضد الفساد بأنه مخالف للقانون حيث إنه لم يكن مسافرا خارج البلاد".

وأشار السنديونى أن قرار إيقافه عن العمل لم يتضمن إبداء أية أسباب تبرر القرار، كما لم يتم إجراء تحقيق معه طوال فترة الإيقاف عن العمل.

واتهم السنديونى، "جنينة" بمحاربة حركة رقابيون ضد الفساد التى كشفت عن إخفاء رئيس الجهاز التقارير الصادرة من الجهاز الجهاز المركزى للمحاسبات، والخاصة بمؤسسة الرئاسة فى عهد الرئيس المعزول، محمد مرسى، وكذلك تقارير الجمعية التأسيسية لكتابة دستور 2012.

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مصر 365