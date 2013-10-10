بالصور.. وزير الاستثمار يتفقد العمل بالمجمعات الاستهلاكية

أعلن أسامة صالح، وزير الاستثمار، قيام المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة الاستثمار حالياً بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تقل عن السوق، مؤكداً قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمضاعفة الكميات المعروضة لتلبية احتياجات كافة المواطنين.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التى قام بها أسامة صالح لاثنين من المجمعات الاستهلاكية بمنطقتى الكيت كات وروض الفرج بالقاهرة، حيث شدد وزير الاستثمار خلال لقائه بالقيادات والعاملين بالمجمعات الاستهلاكية على ضرورة توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بأنواعها، وكذلك اللحوم المجمدة، فضلاً عن الخراف الحية للأضاحى، بما يلبى احتياجات جميع المواطنين.

وأكد صالح قيام مفتشين دائمين تابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة الاستثمار، بحملات مفاجئة ومتابعات يومية لجميع المجمعات الاستهلاكية على مستوى جميع المحافظات، وذلك للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية ولمراجعة الأسعار المخفضة المقررة من وزارة الاستثمار، والتأكد من ثباتها والالتزام بها، بهدف ضمان وصول الخدمة للمواطن بشكل جيد ومنضبط وبالأسعار والجودة المقررتين، ما من شأنه الحد من الغلاء واستقرار الأسعار بالأسواق.. كما أكد توفير كميات كبيرة من الأسماك والدواجن المجمدة والبيض والمسلى الطبيعى والصناعى بالمجمعات، بأسعار فى متناول الجميع وتقل عن مثيلاتها خارج المجمعات الاستهلاكية.

هذا، وقد اجتمع وزير الاستثمار اجتماعاً فور انتهاء الجولة مع حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، استعرض خلاله خطة وزارة الاستثمار للتوسع فى إقامة المجمعات الاستهلاكية على مستوى مختلف محافظات مصر، وذلك بهدف مضاعفة عددها الحالى- الذى يبلغ 1400 مجمع- على مدار السنوات الثلاثة المقبلة.. حيث أكدت الشركة خلال الاجتماع استعدادها الكامل وتكفلها بإقامة المجمعات فى مختلف القطاعات الجغرافية بمصر، أينما قامت المحافظات بتوفير المكان اللازم لهذه المجمعات، وذلك من أن أجل تحقيق مستهدفات خطة المجمعات الاستهلاكية ووزارة الاستثمار نحو الوصول بكافة السلع الأساسية للمواطنين فى أفضل صورة ممكنة وبشكل يحقق العدالة الاجتماعية.

كما شدد وزير الاستثمار خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة وتنفيذ مثلث الخدمة المتميزة بكافة المجمعات التابعة للوزارة، والذى يقوم على: إحداث وفرة فى المعروض، مع مراعاة جودته، وانخفاض أسعاره.. مشيراً إلى أن إحداث الوفرة فى السلع المقدمة على اختلاف أنواعها بكافة المجمعات من شأنه أن يطمئن المواطنين لوجود السلع فى مختلف المجمعات والأحياء على مدار العام، ومن ثَمَّ يحد من سلوك بعض التجار فى استغلال نقص السلع لرفع أسعارها، بما يحمل عبئاً إضافياً على المواطن البسيط.