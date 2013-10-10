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"أبوحامد": محاكمة "المعزول" ستظهر حقائق تدين "أوباما" وتثبت تدخله في الشأن المصري

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"أبوحامد": محاكمة "المعزول" ستظهر حقائق تدين "أوباما" وتثبت تدخله في الشأن المصري "أبوحامد": محاكمة "المعزول" ستظهر حقائق تدين "أوباما" وتثبت تدخله في الشأن المصري

كتب : سهيلة حامد الخميس 10-10-2013 17:06

نعى محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب السابق، شهداء والقوات المسلحة الذين سقطوا بكمين الريسة في العريش، مشيرًا إلى ضرورة تطوير عمليات سيناء وتوسيع دائرة الاشتباه بها حتى تتوقف هذه الجرائم.

قال أبوحامد في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عندما تضغط الإدارة الأمريكية علينا ونحن نحارب الإرهاب فإنها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها تدعم الإرهاب والمتطرفين".

وتابع أبوحامد، أن صدور قرار وقف المعونة الأمريكية بعد تحديد موعد محاكمة "مرسي" يؤكد أيضا أن أوباما قلق بشأن حقائق ستظهر مع محاكمة "المعزول"، مضيفا أن محاكمته، ستظهر حقائق تدين إدارة أوباما وتثبت تورطها في التدخل بالشأن الداخلي المصري.

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