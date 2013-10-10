هاني مهنا: الإدارة المصرية قادرة على أن تستمد من القوة الشعبية ما يؤهلها للاستغناء عن المعونة الأمريكية

كتب : محمد عبد الجليل الخميس 10-10-2013 17:04

صرح الموسيقار هاني مهنا، رئيس الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية، بأن تعليق المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر في هذا التوقيت لا يعبر إلا عن طبيعة الدور الذي كانت تلعبه الإدارة الأمريكية تجاه مصر و شعبها، وهو ما يؤكد أن الموقف الرسمي الأمريكي يمنح تأييده لإرادة الشعب المصري بيد، بينما يؤيد النظام المعزول بيد أخرى.

وطالب رئيس اتحاد نقابات المهن الفنية، الإدارة الأمريكية بأن تكون أكثر اتساقا مع القيم التي تعلنها، فإما أن تدعم موقف الشعب المصري ومؤسساته، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، أو تعلن وصراحة أن لها مصالح مع النظام المعزول والجماعة التي يتبعها، وفي هذا الوقت على الأمريكان كشعب أن يحدد إن كان هذا الأسلوب يتوافق مع مصالحة الوطنية و قيمه الإنسانية أم لا.

وأكد مهنى أنه على الإدارة المصرية بعد ثورتي ( 25 يناير و 30 يونيه) قادرة على أن تستمد من القوة الشعبية المصرية ما يؤهلها للاستغناء عن المعونة أو الحصول عليها باعتبارها ضمن حزمة مصالح مشتركة بين مصر وأي دولة مانحة.